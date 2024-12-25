"Накрили з танків і витягли з нір": ЗСУ взяли в полон групу ворога під Харковом (відео)

Захопленню полонених передувала висадка десанту і стрілецький бій. Попри роботу ворожої арти, ЗСУ незабаром повернулися з трофеями.

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Третя штурмова бригада показала, як провела успішну зачистку посадки та взяла в полон цілу групу окупантів у полон на Харківщині. Позиції росіян накрили танкові бригади, довершувала все піхота. Про це йдеться в пості пресслужби підрозділу в Telegram.

Колона техніки кинулася вперед, десантувала бійців

"Колона техніки кинулася вперед, десантувала бійців, а після стрілецького бою, попри ворожу арту, незабаром повернулася вже з "трофеями" — полоненими російськими військовими", — повідомляється в публікації.

Також повідомлялося, що на Харківському напрямку провели результативну роботу ударними дронами.

ЗСУ вразили два міномети

У посадках уразили два міномети, ЛАТ і спалили кілька укриттів із технікою противника. Ворожій піхоті завдавали шкоди в окопах, будівлях і укриттях.

"Фінальний акорд рейду — підрив складу БК, який красиво горів і детонував після влучання", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час удару 25 грудня над Дніпропетровською областю збили 42 ракети. Місцева влада повідомила, що в Дніпрі 65 будинків залишилися без тепла.

Також відомо, що після ракетного удару по Кривому Рогу кількість жертв зросла до 17, є один загиблий. В ОВА інформували, що в пошкодженому будинку зруйновано під'їзд із четвертого по перший поверхи.