Над Дніпропетровською областю збили 42 ракети: які наслідки атаки в регіоні (фото)

За словами місцевої влади, у Дніпрі 65 будинків залишилися без тепла. Також постраждали навчальні заклади, а через відсутність опалення вісім дитячих садків не можуть прийняти дітей.

Related video

Уранці 25 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України, пошкодивши житлові будинки й об'єкти інфраструктури в Дніпрі. Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, сили протиповітряної оборони України знищили над регіоном 42 ракети.

За словами Лисака, українські сили ППО спрацювали максимально ефективно.

"42 ракети збили захисники неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість із тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат", — написав він у соцмережах.

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області

Після масованого ракетного удару в Дніпрі та області триває ліквідація наслідків. За інформацією мера обласного центру Бориса Філатова, наявні "деякі серйозні проблеми".

Зокрема, на цей час у місті 65 будинків залишилися без тепла. Крім того, місцева влада готується до евакуації в одній із міських лікарень, де перебувають понад сотню пацієнтів — їх переведуть до інших медзакладів міста.

Наслідки атаки в Дніпрі 25 грудня Фото: Дніпропетровська ОДА

Також Філатов повідомив, що в Дніпрі пошкоджено сім навчальних закладів, а в Придніпровську через відсутність опалення вісім дитячих садків не можуть прийняти дітей.

"Зараз також наполегливо просимо енергетиків не відключати житловий масив Придніпровськ від електроенергії за графіками", — написав Філатов.

Тим часом чиновник зазначив, що в області готувалися до обстрілів, інакше наслідки удару були б набагато гіршими.

Деталі російської атаки

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог здійснив комбінований удар із застосуванням різних типів ракет повітряного, наземного і морського базування, а також ударних безпілотників. Під час атаки радіотехнічними військами було виявлено та супроводжувалося 184 повітряні цілі противника, включно з:

2 балістичні ракети KN-23 (запущені з Воронезької області);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (Бєлгородська область);

12 крилатих ракет "Калібр" (Чорне море);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см (Волгоградська область, Каспійське море);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (Бєлгородська область);

106 ударних безпілотників типу "Shahed" і дронів-імітаторів (Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Результати відбиття ракетної атаки ЗС РФ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Для відбиття атаки Сили оборони використовували зенітно-ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні вогневі групи. Станом на 12:00 було підтверджено знищення 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет (Х-101, Х-55см, "Калібр");

4 керованих авіаційних ракет (Х-59/Х-69);

54 ударних безпілотників "Shahed" і дронів-імітаторів.

Ще 52 повітряні цілі ворога було зафіксовано як такі, що не досягли своїх цілей.

В Україні триває ліквідація наслідків ударів. Також вживають заходів для захисту енергетичної інфраструктури. Залишається висока загроза нових атак, тому громадян закликають дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, внаслідок комбінованого удару по Україні в ДТЕК оновили графіки відключення електроенергії. Час, протягом якого не буде електроенергії в Києві й області, Одесі та Дніпрі, було збільшено.