Над Днепропетровской областью сбили 42 ракеты: какие последствия атаки в регионе (фото)

По словам местных властей, в Днепре 65 домов остались без тепла. Также пострадали учебные заведения, а из-за отсутствия отопления восемь детских садов не могут принять детей.

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Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры в Днепре. Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили над регионом 42 ракеты.

По словам Лысака, украинские силы ПВО сработали максимально эффективно.

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровской областью. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", — написал он в соцсетях.

Последствия обстрелов в Днепропетровской области

После массированного ракетного удара в Днепре и области идет ликвидация последствий. По информации мэра областного центра Бориса Филатова, имеют место "некоторые серьезные проблемы".

В частности, на данным момент в городе 65 домов остались без тепла. Кроме того, местные власти готовятся к эвакуации в одной из городских больниц, где пребывают более сотни пациентов — их переведут в другие медучреждения города.

Последствия атаки в Днепре 25 декабря Фото: Днепропетровская ОГА

Также Филатов сообщил, что в Днепре повреждены семь учебных заведений, а в Приднепровске из-за отсутствия отопления восемь детских садов не могут принять детей.

"Сейчас также настойчиво просим энергетиков не отключать жилмассив Приднепровск от электроэнергии по графикам", — написал Филатов.

Между тем чиновник отметил, что в области готовились к обстрелам, в противном случае последствия удара были бы намного хуже.

Детали российской атаки

По данным Воздушных Сил ВСУ, враг осуществил комбинированный удар с применением различных типов ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников. В ходе атаки радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождалось 184 воздушные цели противника, включая:

2 баллистические ракеты KN-23 (запущены из Воронежской области);

10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (Белгородская область);

12 крылатых ракет "Калибр" (Черное море);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55см (Волгоградская область, Каспийское море);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (Белгородская область);

106 ударных беспилотников типа "Shahed" и дронов-имитаторов (Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Результаты отражения ракетной атаки ВС РФ Фото: Воздушные силы ВСУ

Для отражения атаки Силы обороны использовали зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы. По состоянию на 12:00 было подтверждено уничтожение 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет (Х-101, Х-55см, "Калибр");

4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-69);

54 ударных беспилотников "Shahed" и дронов-имитаторов.

Еще 52 воздушные цели врага были зафиксированы как не достигшие своих целей.

В Украине продолжается ликвидация последствий ударов. Также предпринимаются меры для защиты энергетической инфраструктуры. Остается высокая угроза новых атак, поэтому граждан призывают соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в результате комбинированного удара по Украине в ДТЭК обновили графики отключения электроэнергии. Время, в течение которого не будет электроэнергии в Киеве и области, Одессе и Днепре, было увеличено.