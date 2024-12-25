До восьми часов без света: в ДТЭК обновили графики отключения электроэнергии

Сейчас ДТЭК увеличил время, в течение которого не будет электроэнергии в Киеве и области, Одессе и Днепре.

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В среду, 25 декабря, российские оккупационные войска осуществили массированный ракетный удар по Украине, в результате чего в некоторых регионах страны применены графики отключения света. Однако вскоре в ДТЭК опубликовали обновление.

Графики отключений для Киева

В Киеве свет будут выключать поочередно в 12 подгруппах до 24 часов 25 декабря. Проверить актуальную информацию и узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на сайте Yasno.

Фото: ДТЭК

Как будут отключать свет в Киевской области

В Киевской области свет отключают с 6 утра и до конца суток 25 декабря. Актуальную информацию можно проверять на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Фото: ДТЭК

Отключение электроэнергии в Одесской области: что известно

В Одесской области действуют ограничения с 06:00 до 24:00. Об актуальных отключениях можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети"

Графики отключения в Днепропетровской области

В области также есть отключения света в течение суток. Подробнее можно узнать на сайте ДТЭК "Днепровские электросети".

Графики отключений по остальным областям Украины на 28 ноября:

Винницаоблэнерго — ссылка; Волыньоблэнерго — ссылка; Донецкая область — ссылка; Житомироблэнерго — ссылка; Закарпатьеоблэнерго — ссылка; Запорожьеоблэнерго — ссылка; Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка; Кировоградоблэнерго — ссылка; Львивоблэнерго — ссылка; Николаевоблэнерго — ссылка; Полтаваоблэнерго — ссылка; Ровнооблэнерго — ссылка; Сумыоблэнерго — ссылка; Тернопольоблэнерго — ссылка; Харьковоблэнерго — ссылка; Херсоноблэнерго — ссылка; Хмельницкоблэнерго — ссылка; Черкассыоблэнерго — ссылка; Черновцыоблэнерго — ссылка; Черниговоблэнерго — ссылка.

Ракетный удар по Украине 25 декабря: подробности

В рождественскую ночь 25 декабря враг выпустил из акватории Черного моря по территории Украины крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме этого, были также сообщения об осуществлении пусковых маневров с ТУ-95мс в районе Энгельса.

Через некоторое время в нескольких городах Украины прогремели взрывы. В частности, было громко в Харькове, Кременчуге и Днепре. В "Укрэнерго" сообщили, что из-за российской атаки начинаются применяться ограничения электроэнергии.

По информации министра энергетики Германа Галущенко, российские войска массированно атакуют энергетическую систему. Он отметил, что сейчас принимаются необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

ДТЭК применил графики отключения света в Киеве, Днепре и Одессе. Соответствующую команду предоставило "Укрэнерго".

На ракетную атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что цель врага — украинская энергетика. Оккупанты хотят погрузить страну в блэкаут.