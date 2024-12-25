До восьми годин без світла: в ДТЕК оновили графіки відключення електроенергії

Нині ДТЕК збільшив час, протягом якого не буде електроенергії в Києві та області, Одесі та Дніпрі.

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У середу, 25 грудня, російські окупаційні війська здійснили масований ракетний удар по Україні, в результаті чого у деяких регіонах країни застосовані графіки відключення світла. Однак невдовзі в ДТЕК опублікували оновлення.

Графіки відключень для Києва

У Києві світло вимикатимуть почергово у 12 підгрупах до 24 години 25 грудня. Перевірити актуальну інформацію та дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на сайті Yasno.

Фото: ДТЕК

Як відключатимуть світло в Київській області

У Київські області світло відключають з 6 ранку і до кінця доби 25 грудня. Актуальну інформацію можна перевіряти на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Фото: ДТЕК

Відключення електроенергії в Одеській області: що відомо

В Одеській області діють обмеження з 06:00 до 24:00. Про актуальні відключення можна дізнатись на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".

Графіки відключення в Дніпропетровській області

В області також є відключення світла протягом доби. Детальніше можна дізнатись на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Графіки відключень по решті областей України на 28 листопада:

Вінницяобленерго — посилання; Волиньобленерго — посилання; Донецька область — посилання; Житомиробленерго — посилання; Закарпаттяобленерго — посилання; Запоріжжяобленерго — посилання; Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання; Кіровоградобленерго — посилання; Львівобленерго — посилання; Миколаївобленерго — посилання; Полтаваобленерго — посилання; Рівнеобленерго — посилання; Сумиобленерго — посилання; Тернопільобленерго — посилання; Харківобленерго — посилання; Херсонобленерго — посилання; Хмельницькобленерго — посилання; Черкасиобленерго — посилання; Чернівціобленерго — посилання; Чернігівобленерго — посилання.

Ракетний удар по Україні 25 грудня: подробиці

У різдвяну ніч 25 грудня ворог випустив з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Крім цього, були також повідомлення про здійснення пускових маневрів з ТУ-95мс у районі Енгельса.

Через деякий час у декількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, було гучно в Харкові, Кременчуці та Дніпрі. В "Укренерго" повідомили, що через російську атаку починаються застосовуватись обмеження електроенергії.

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, російські війська масовано атакують енергетичну систему. Він зазначив, що наразі вживаються необхідні заходи з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі. Відповідну команду надало "Укренерго".

На ракетну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ціль ворога — українська енергетика. Окупанти хочуть занурити країну в блекаут.