До восьми годин без світла: в ДТЕК оновили графіки відключення електроенергії
Нині ДТЕК збільшив час, протягом якого не буде електроенергії в Києві та області, Одесі та Дніпрі.
У середу, 25 грудня, російські окупаційні війська здійснили масований ракетний удар по Україні, в результаті чого у деяких регіонах країни застосовані графіки відключення світла. Однак невдовзі в ДТЕК опублікували оновлення.
Графіки відключень для Києва
У Києві світло вимикатимуть почергово у 12 підгрупах до 24 години 25 грудня. Перевірити актуальну інформацію та дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на сайті Yasno.
Як відключатимуть світло в Київській області
У Київські області світло відключають з 6 ранку і до кінця доби 25 грудня. Актуальну інформацію можна перевіряти на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
Відключення електроенергії в Одеській області: що відомо
В Одеській області діють обмеження з 06:00 до 24:00. Про актуальні відключення можна дізнатись на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графіки відключення в Дніпропетровській області
В області також є відключення світла протягом доби. Детальніше можна дізнатись на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Графіки відключень по решті областей України на 28 листопада:
- Вінницяобленерго — посилання;
- Волиньобленерго — посилання;
- Донецька область — посилання;
- Житомиробленерго — посилання;
- Закарпаттяобленерго — посилання;
- Запоріжжяобленерго — посилання;
- Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання;
- Кіровоградобленерго — посилання;
- Львівобленерго — посилання;
- Миколаївобленерго — посилання;
- Полтаваобленерго — посилання;
- Рівнеобленерго — посилання;
- Сумиобленерго — посилання;
- Тернопільобленерго — посилання;
- Харківобленерго — посилання;
- Херсонобленерго — посилання;
- Хмельницькобленерго — посилання;
- Черкасиобленерго — посилання;
- Чернівціобленерго — посилання;
- Чернігівобленерго — посилання.
Ракетний удар по Україні 25 грудня: подробиці
У різдвяну ніч 25 грудня ворог випустив з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Крім цього, були також повідомлення про здійснення пускових маневрів з ТУ-95мс у районі Енгельса.
Через деякий час у декількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, було гучно в Харкові, Кременчуці та Дніпрі. В "Укренерго" повідомили, що через російську атаку починаються застосовуватись обмеження електроенергії.
За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, російські війська масовано атакують енергетичну систему. Він зазначив, що наразі вживаються необхідні заходи з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі. Відповідну команду надало "Укренерго".
На ракетну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ціль ворога — українська енергетика. Окупанти хочуть занурити країну в блекаут.