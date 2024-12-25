Ракетний удар РФ: в Україні почалися екстрені вимкнення світла

З ранку в різних регіонах України пролунали десятки вибухів. Росія запустила "Калібри" із Чорного моря та Х-101 з ТУ-95МС.

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У середу, 25 грудня, Україна опинилась під масованим ракетним ударом. У Києві, Дніпрі, Одесі застосовані нові графіки відключення світла. Про це ДТЕК.

У зв'язку з масштабною ракетною атакою "Укренерго" надало команди на запровадження графіків відключень. У ДТЕК зауважили, що команди Укренерго можуть змінюватись впродовж дня та закликали слідкувати за змінами.

"Через ракетну атаку відбуваються вимушені відключення. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відразу після зниження загрози ракетного удару фахівці поступово будуть повертати світло", — зауважили на сайті.

Графіки відключень для Києва

У Києві світло вимикатимуть почергово у 11 підгрупах з 6:00. Перевірити актуальну інформацію та дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на порталі Yasno.

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Графіки відключення світла у Києві в середу 25 грудня

Графіки відключень для Київської області

У Київські області з 6 ранку. Актуальну інформацію можна перевіряти на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Графік відключення світла у Київській області 25 грудня

Графіки відключень для Одещини

В Одеській області діятимуть обмеження з 06:00 до 13:00, актуальну інформацію можна дізнатися на порталі "ДТЕК Одеські електромережі"

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Графік відключення світла у Одеській області 25 грудня

Графіки відключень для Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області ситуація найважча. Графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуть з 6:00 до 00:00. Актуальні графіки можна подивитися на порталі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 25 грудня

Тим часом у Дніпрі повідомили, що вибухи у місті лунали хвилями серіями в різних районах міста, не виключені прильоти. Моніторингові чати повідомляли про групи ракет, які летіли в напрямку міста, а також на Самар і Кам'янське. Також працювала ППО.

У місті застосовані екстрені вимкнення електрики. Офіційної інформації про постраждалих поки не надходило. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА повідомив що російська армія від ранку масовано атакує Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

За його словами тільки в ніч на 25 грудня у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні.

"Загинув 43-річний чоловік. 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовані 12 поранених. У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Ще 4 багатоквартирних будинки пошкоджені. Понівечені й 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто", — розповів Лисак.

Графіки для інших областей України можна переглянути за посиланнями:

Вінницяобленерго — посилання ;

; Волиньобленерго — посилання ;

; Донецька область — посилання ;

; Житомиробленерго — посилання ;

; Закарпаттяобленерго — посилання ;

; Запоріжжяобленерго — посилання ;

; Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання ;

; Кіровоградобленерго — посилання ;

; Львівобленерго — посилання ;

; Миколаївобленерго — посилання ;

; Полтаваобленерго — посилання ;

; Рівнеобленерго — посилання ;

; Сумиобленерго — посилання ;

; Тернопільобленерго — посилання ;

; Харківобленерго — посилання ;

; Херсонобленерго — посилання ;

; Хмельницькобленерго — посилання ;

; Черкасиобленерго — посилання ;

; Чернівціобленерго — посилання ;

; Чернігівобленерго — посилання.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія масовано атакує енергетичну систему України.