Ракетный удар РФ: в Украине начались экстренные отключения света

С утра в разных регионах страны прогремело десятки взрывов. Россия запустила "Калибры" из Черного моря и Х-101 с ТУ-95МС.

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В среду, 25 декабря, Украина оказалась под массированным ракетным ударом. В Киеве, Днепре, Одессе применены новые графики отключения света. Об этом ДТЭК.

В связи с масштабной ракетной атакой "Укрэнерго" предоставило команды на введение графиков отключений. В ДТЭК отметили, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня и призвали следить за изменениями.

"Из-за ракетной атаки происходят вынужденные отключения. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Сразу после снижения угрозы ракетного удара специалисты постепенно будут возвращать свет", — отметили на сайте.

Графики отключений для Киева

В Киеве свет будут выключать поочередно в 11 подгруппах с 6:00. Проверить актуальную информацию и узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на портале Yasno.

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Графики отключения света в Киеве в среду 25 декабря

Графики отключений для Киевской области

В Киевской области с 6 утра. Актуальную информацию можно проверять на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

График отключения света в Киевской области 25 декабря

Графики отключений для Одесской области

В Одесской области будут действовать ограничения с 06:00 до 13:00, актуальную информацию можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети"

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

График отключения света в Одесской области 25 декабря

Графики отключений для Днепропетровской области

В Днепропетровской области ситуация самая тяжелая. Графики стабилизационных отключений будут применяться с 6:00 до 00:00. Актуальные графики можно посмотреть на портале "ДТЭК Днепровские электросети".

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

График отключения света в Днепропетровской области 25 декабря

Тем временем в Днепре сообщили, что взрывы в городе раздавались волнами сериями в разных районах города, не исключены прилеты. Мониторинговые чаты сообщали о группах ракет, которые летели в направлении города, а также на Самар и Каменское. Также работала ПВО.

В городе применены экстренные отключения электричества. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Сергей Лысак, председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что российская армия с утра массированно атакует Днепропетровскую область, пытаясь уничтожить энергосистему региона.

По его словам только в ночь на 25 декабря в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара, произошедшего накануне.

"Погиб 43-летний мужчина. 17 человек пострадали, среди них девушки 14 и 16 лет. Госпитализированы 12 раненых. В доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи. Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Изуродованы и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто", — рассказал Лысак.

Графики для других областей Украины можно посмотреть по ссылкам:

Винницаоблэнерго — ссылка ;

; Волыньоблэнерго — ссылка ;

; Донецкая область — ссылка ;

; Житомироблэнерго — ссылка ;

; Закарпатьеоблэнерго — ссылка ;

; Запорожьеоблэнерго — ссылка ;

; Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка ;

; Кировоградоблэнерго — ссылка ;

; Львивоблэнерго — ссылка ;

; Николаевоблэнерго — ссылка ;

; Полтаваоблэнерго — ссылка ;

; Ровнооблэнерго — ссылка ;

; Сумыоблэнерго — ссылка ;

; Тернопольоблэнерго — ссылка ;

; Харьковоблэнерго — ссылка ;

; Херсоноблэнерго — ссылка ;

; Хмельницкоблэнерго — ссылка ;

; Черкассыоблэнерго — ссылка ;

; Черновцыоблэнерго — ссылка ;

; Черниговоблэнерго — ссылка.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия массированно атакует энергетическую систему Украины.