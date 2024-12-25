Ракетный удар РФ: в Украине начались экстренные отключения света
С утра в разных регионах страны прогремело десятки взрывов. Россия запустила "Калибры" из Черного моря и Х-101 с ТУ-95МС.
В среду, 25 декабря, Украина оказалась под массированным ракетным ударом. В Киеве, Днепре, Одессе применены новые графики отключения света. Об этом ДТЭК.
В связи с масштабной ракетной атакой "Укрэнерго" предоставило команды на введение графиков отключений. В ДТЭК отметили, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня и призвали следить за изменениями.
"Из-за ракетной атаки происходят вынужденные отключения. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Сразу после снижения угрозы ракетного удара специалисты постепенно будут возвращать свет", — отметили на сайте.
Графики отключений для Киева
В Киеве свет будут выключать поочередно в 11 подгруппах с 6:00. Проверить актуальную информацию и узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на портале Yasno.
Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.
Графики отключений для Киевской области
В Киевской области с 6 утра. Актуальную информацию можно проверять на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".
Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.
Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.
Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.
Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.
Графики отключений для Одесской области
В Одесской области будут действовать ограничения с 06:00 до 13:00, актуальную информацию можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети"
Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10:00.
Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.
Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.
Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.
Графики отключений для Днепропетровской области
В Днепропетровской области ситуация самая тяжелая. Графики стабилизационных отключений будут применяться с 6:00 до 00:00. Актуальные графики можно посмотреть на портале "ДТЭК Днепровские электросети".
Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.
Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.
Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.
Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.
Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.
Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.
Тем временем в Днепре сообщили, что взрывы в городе раздавались волнами сериями в разных районах города, не исключены прилеты. Мониторинговые чаты сообщали о группах ракет, которые летели в направлении города, а также на Самар и Каменское. Также работала ПВО.
В городе применены экстренные отключения электричества. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. Сергей Лысак, председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что российская армия с утра массированно атакует Днепропетровскую область, пытаясь уничтожить энергосистему региона.
По его словам только в ночь на 25 декабря в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара, произошедшего накануне.
"Погиб 43-летний мужчина. 17 человек пострадали, среди них девушки 14 и 16 лет. Госпитализированы 12 раненых. В доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи. Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Изуродованы и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто", — рассказал Лысак.
Графики для других областей Украины можно посмотреть по ссылкам:
- Винницаоблэнерго — ссылка;
- Волыньоблэнерго — ссылка;
- Донецкая область — ссылка;
- Житомироблэнерго — ссылка;
- Закарпатьеоблэнерго — ссылка;
- Запорожьеоблэнерго — ссылка;
- Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка;
- Кировоградоблэнерго — ссылка;
- Львивоблэнерго — ссылка;
- Николаевоблэнерго — ссылка;
- Полтаваоблэнерго — ссылка;
- Ровнооблэнерго — ссылка;
- Сумыоблэнерго — ссылка;
- Тернопольоблэнерго — ссылка;
- Харьковоблэнерго — ссылка;
- Херсоноблэнерго — ссылка;
- Хмельницкоблэнерго — ссылка;
- Черкассыоблэнерго — ссылка;
- Черновцыоблэнерго — ссылка;
- Черниговоблэнерго — ссылка.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия массированно атакует энергетическую систему Украины.