Россияне атакуют энергетическую систему Украины, — министр энергетики

Сейчас в воздушном пространстве Украины более 10 ракет, запущенных из Черного моря и из Волгоградской области.

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Российские войска снова массированно атакуют энергетическую систему Украины. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Пост министра энергетики Галущенко Фото: Скриншот

По его словам, оператор системы передачи принимает необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

"Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения", — подчеркнул министр.

Напомним, утром 25 декабря из-за массированной российской ракетной атаки Укрэнерго ввело меры ограничения потребления электроэнергии. По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, которыми Россия снова атакует Украину. Также российские войска запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.