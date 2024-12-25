Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України Удари ЗС РФ по енергооб'єктах України

Росіяни атакують енергетичну систему України, — міністр енергетики

росія обстрілює україну, ракетний обстріл україни
Фото: пресслужба МВС | Ілюстративне фото: Росія атакує енергооб'єкти України

Нині у повітряному просторі України понад 10 ракет, запущених із Чорного моря та з Волгоградської області.

Related video

Російські війська знову масовано атакують енергетичну систему України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

галущенко пост Fullscreen
Пост міністра енергетики Галущенка
Фото: Скриншот

За його словами, оператор системи передачі вживає необхідних заходів з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, вранці 25 грудня через масовану російську ракетну атаку Укренерго запровадило заходи обмеження споживання електроенергії. По всій Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, якими Росія знову атакує Україну. Також російські війська запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.