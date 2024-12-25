Росіяни атакують енергетичну систему України, — міністр енергетики

Нині у повітряному просторі України понад 10 ракет, запущених із Чорного моря та з Волгоградської області.

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Російські війська знову масовано атакують енергетичну систему України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

Пост міністра енергетики Галущенка Фото: Скриншот

За його словами, оператор системи передачі вживає необхідних заходів з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, вранці 25 грудня через масовану російську ракетну атаку Укренерго запровадило заходи обмеження споживання електроенергії. По всій Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, якими Росія знову атакує Україну. Також російські війська запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.