РФ масовано вдарила крилатими ракетами по Україні: у Харкові, Дніпрі та Кременчуці потужні вибухи

В "Укренерго" повідомили, що через російську атаку починають застосовувати обмеження електроенергії. Ракетна атака триває, небезпека загрожує всім регіонам.

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Під ранок 25 грудня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території України, зокрема крилатими ракетами типу "Калібр". Про пуски цього типу ракет повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!", — йдеться у повідомленні.

Через 15 хвилин після цього на території всієї України була оголошена повітряна тривога.

А вже близько 6-ї ранку в Харкові пролунали перші вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто перебуває під масованим ракетним обстрілом.

"У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста. Перебувайте у безпечних місцях", — йшлося у повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупаційні війська завдали щонайменше сім ударів по Харкову.

"Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що одне із влучань зафіксоване у Салтівському районі Харкова. А згодом повідомив, що постраждав 39-річний цивільний чоловік.

Ігор Терехов зазначив, що ще двоє постраждалих у важкому стані у тому ж Салтівському районі.

Ближче до о пів на сьому ранку вибухи почали лунати й в інших містах. Зокрема кореспондент Фокусу повідомив про два вибухи з інтервалом у чотири хвилини в Кременчуці.

О 7 ранку вибухи пролунали й у Дніпрі.

Згодом у Кременчуці один за одним лунали нові серії вибухів.

Водночас НЕК "Укренерго" повідомило, що в Україні через російську атаку застосували графіки відключення світла.

"У зв'язку з масштабною ракетною атакою — застосовані заходи обмеження споживання", — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що ворог масовано атакує енергетику.

"Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", — написав Галущенко.

Пост Галущенка Фото: Скриншот

Нагадаємо, у різдвяну ніч 25 грудня російські окупаційні війська запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вдень 24 грудня, ЗС РФ вдарили балістикою по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині.