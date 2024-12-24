Обвалилися 4 поверхи: ЗС РФ балістикою влучили в житловий будинок в центрі Кривого Рогу

Попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Під завалами можуть перебувати люди.

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Російські окупанти вдень 24 грудня, вдарили балістикою по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар прийшовся в 4-поверховий житловий будинок. Про влучання повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. З’ясовуємо також, чи постраждали люди", — написав він.

Удар прийшовся в стару частину міста в Центрально-Міському районі. На першому поверсі будинку був діючий рибний магазин. Частина будинку обвалилася до першого поверху.

Зараз на місці працюють рятувальні служби.

"Попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу", — зауважив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що пізно ввечері 19 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було розтрощено житловий будинок.

6 грудня Росія обстріляла Запоріжжя та Кривий Ріг, внаслідок чого 11 осіб загинуло, та ще 30 — поранених.