Обвалились 4 этажа: ВС РФ баллистикой попали в жилой дом в центре Кривого Рога

Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Под завалами могут находиться люди.

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Российские оккупанты днем 24 декабря, ударили баллистикой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар пришелся в 4-этажный жилой дом. О попадании сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Выясняем также, пострадали ли люди", — написал он.

Удар пришелся в старую часть города в Центрально-Городском районе. На первом этаже дома был действующий рыбный магазин. Часть дома обвалилась до первого этажа.

Сейчас на месте работают спасательные службы.

"Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь", — отметил Сергей Лысак.

Напомним, что поздно вечером 19 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разбит жилой дом.

6 декабря Россия обстреляла Запорожье и Кривой Рог, в результате чего 11 человек погибли, и еще 30 — ранены.