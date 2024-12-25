РФ массированно ударила крылатыми ракетами по Украине: в Харькове, Днепре и Кременчуге мощные взрывы

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за российской атаки начинают применять ограничения электроэнергии. Ракетная атака продолжается, опасность угрожает всем регионам.

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Под утро 25 декабря российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности крылатыми ракетами типа "Калибр". О пусках этого типа ракет сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!", — говорится в сообщении.

Через 15 минут после этого на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

А уже около 6 утра в Харькове прозвучали первые взрывы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что город находится под массированным ракетным обстрелом.

"В городе прогремела серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", — говорилось в сообщении.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупационные войска нанесли по меньшей мере семь ударов по Харькову.

"После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры", — написал Синегубов.

Он уточнил, что одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова. А потом сообщил, что пострадал 39-летний гражданский мужчина.

Игорь Терехов отметил, что еще двое пострадавших в тяжелом состоянии в том же Салтовском районе.

Ближе к половине седьмого утра взрывы начали раздаваться и в других городах. В частности корреспондент Фокуса сообщил о двух взрывах с интервалом в четыре минуты в Кременчуге.

В 7 утра взрывы прогремели и в Днепре.

Впоследствии в Кременчуге один за другим раздавались новые серии взрывов.

В то же время НЭК "Укрэнерго" сообщило, что в Украине из-за российской атаки применили графики отключения света.

"В связи с масштабной ракетной атакой — применены меры ограничения потребления", — говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что враг массированно атакует энергетику.

"Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — написал Галущенко.

Пост Галущенко Фото: Скриншот

Напомним, в рождественскую ночь 25 декабря российские оккупационные войска запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Днем 24 декабря, ВС РФ ударили баллистикой по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.