РФ запустила ракеты по Украине: что известно на сейчас

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ВС РФ запустили "калибры" из акватории Черного моря. Кроме того, накануне мониторинговые телеграм-каналы сообщили о том, что осуществлены первые пусковые маневры с ТУ-95мс в районе Энгельса.

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В рождественскую ночь 25 декабря российские оккупационные войска запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!", — говорится в сообщении.

Перед этим мониторинговые телеграм-каналы сообщили о том, что осуществлены первые пусковые маневры с ТУ-95мс в районе Энгельса.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Карта тревог Фото: Скриншот

Напомним, днем 24 декабря, ВС РФ ударили баллистикой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине.

Поздно вечером 19 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разбит жилой дом.