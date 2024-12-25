Суто на характері: 2 бійці ЗСУ взяли в полон 14 окупантів під Зеленівкою

Окупантів буквально "викурили" зі сховку, а коли стали рахувати, виявилося, що їх у 7 разів більше, ніж українських захисників.

Related video

На Курахівському напрямку в районі села Зеленівка українські захисники змогли захопити в полон підрозділ росіян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"Вдвох на характері взяли 14 п**арів в полон. Двоє хлопців взяли в полон усіх за раз, це ще й так кумедно було, вони доповідають про 4 полонених, відставити — 6, стоп, уже 9, тепер 14. Викурили з нори виключно на впевненості, характер дійсно вирішує в таких ситуаціях, навіть якщо ти в меншості", — написав він.

Військовий зауважив, що таких ситуацій було багато як і на користь ЗСУ, так і на користь ЗС РФ.

"У районі Зеленівки противник сильно деморалізований, за останні 2 тижні пацани знатно поповнили обмінний фонд", — зауважив він.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 грудня повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове та Дачне. Сім ворожих штурмів вже відбито, точаться далі сім боїв.

Нагадаємо, що 25 грудня Третя штурмова бригада показала, як провела успішну зачистку посадки та взяла в полон цілу групу окупантів у полон на Харківщині. Позиції росіян накрили танкові бригади, довершувала все піхота.

Також 23 грудня повідомлялося, що під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян, які прийшли їх штурмувати. Перед штурмом окупанти почали закидати піхоту ЗСУ з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції, водночас 8 росіян почали просуватися до окопів українських захисників.