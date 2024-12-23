Під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян, які прийшли їх штурмувати (відео)

Перед штурмом окупанти почали закидати піхоту ЗСУ з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції, і одночасно 8 росіян почали просуватися до окопів українських захисників.

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На Торецькому напрямку російські окупанти вирішили штурмувати позиції ЗСУ, але не розрахували сили і 5 з 8 окупантів опинилися в полоні. Про це повідомляють в пресслужбі 28-ї ОМБр Лицарів Зимового походу.

Зазначається, що перед штурмом окупанти почали закидати піхоту ЗСУ з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції. Одночасно з цим 8 російських піхотинців почали просуватися в бік окопів українських захисників.

"Як тільки окупантів помітили пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї ОМБр, для них розпочалося пекло на землі. Штурмовиків загнали в бліндаж та стали "розбирати" ударними коптерами. Паралельно з тим, двоє піхотинців ухвалили рішення взяти окупантів в полон", — йдеться в повідомленні.

Спочатку росіяни відмовлялися здаватися в полон, але влучні скиди гранат їх "переконали".

"Всі наступні групи розбилися об нашу оборону. Важливо, що один з героїв, які брали полонених, раніше близько року перебував в СЗЧ, проте завдяки програмі повернення на службу вирішив долучитись до лав 28-Ї ОМБр. І нині, вмотивований бити окупанта, успішно виконує бойові завдання", — зазначили в 28-й бригаді.

Нагадаємо, що 23 грудня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що у 3 містах на Донеччині — Кураховому, Торецьку та Часовому Яру, які залишаються найбільш напруженою ділянкою фронту — тривають вуличні бої.

23 також повідомлялося, що українські війська опинилися в повному оточенні в селі Макарівка від Великої Новосілки на Донеччині.