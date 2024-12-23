У Кураховому, Торецьку та Часовому Яру тривають вуличні бої: смертники беруть із собою танкові міни, — ОСУВ ''Хортиця''

За словами Назара Волошина, у Кураховому застосовується тактика, коли смертники беруть із собою танкові міни та намагаються прорватися крізь вогневий опір. За допомогою мін намагаються зруйнувати міську забудову.

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У трьох містах Донецької області — Кураховому, Торецьку та Часовому Яру, які залишаються найбільш напруженою ділянкою фронту — тривають вуличні бої. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Війська РФ залишили тактику лобових штурмів міст і сіл і тепер прагнуть проникнути в міську забудову, намагаються подолати спротив українських захисників і відрізати їх від лінії постачання.

"Щодо тактики штурмів у цих населених пунктах, то ворог намагається прориватися в них, у деяких він уже веде міські бої. Веде бої через те, що це міська забудова, щоб уникнути якраз фронтальних штурмів", — заявив Волошин.

Тепер штурмові дії окупантів зводяться до того, щоб "блокувати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників".

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Він додав, що в Кураховому застосовується тактика, коли смертники беруть із собою танкові міни та, намагаючись прорватися крізь вогневий опір українських захисників, кидають ці міни в будівлі. Це спосіб зруйнувати міську забудову, зазначив Волошин.

Нагадаємо, 23 грудня офіцер ЗСУ заявив, що Сили оборони опинилися в оточенні в Макарівці Донецької області.

Також повідомлялося, що Росія готує наступ на Херсон і Запоріжжя та планує зайти з району П'ятихаток і Гуляйполя.