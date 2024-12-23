В Курахово, Торецке и Часовом Яру идут уличные бои: смертники берут с собой танковые мины, — ОСГВ ''Хортица''

По словам Назара Волошина, в Курахово применяется тактика, когда смертники берут с собой танковые мины и пытаются прорваться сквозь огневое сопротивление. С помощью мин пытаются разрушить городскую застройку.

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В трех городах Донецкой области — Курахово, Торецке и Часовом Яре, которые остаются наиболее напряженным участком фронта — идут уличные бои. Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Войска РФ оставили тактику лобовых штурмов городов и сел и теперь стремятся проникнуть в городскую застройку, пытаются преодолеть сопротивление украинских защитников и отрезать их от линии снабжения.

"Что касается тактики штурмов в этих населенных пунктах, то враг пытается прорываться в них, в некоторых он уже ведет городские бои. Ведет бои из-за того, что это городская застройка, чтобы избежать как раз фронтальных штурмов", — заявил Волошин.

Теперь штурмовые действия оккупантов сводятся к тому, чтобы "блокировать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников".

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Он добавил, что в Курахово применяется тактика, когда смертники берут с собой танковые мины и, пытаясь прорваться сквозь огневое сопротивление украинских защитников, бросают эти мины в здания. Это способ разрушить городскую застройку, отметил Волошин.

Напомним, что 23 декабря офицер ВСУ заявил, что Силы обороны оказались в окружении в Макаровке Донецкой области.

Также сообщалось, что Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье и планирует зайти из района Пятихаток и Гуляйполя.