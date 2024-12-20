Битва за Покровск откладывается: как Курахово и Великая Новоселка сдерживают наступление врага
Военный корреспондент Богдан Мирошников напоминает, что за всю осень и начало зимы россияне смогли продвинуться на Покровском направлении всего на 6 километров — о каком взятии города может идти речь? А ведь задача взятия Покровска стояла еще на 1 октября...
Похоже, что битву за Покровск врагу придется снова несколько отложить, пока под нашим контролем — остатки Курахово и Великой Новоселки.
До 1 октября, ожидаемо, враг задачу по захвату Покровска, как планировалось, не выполнил.
Помните же такую задачу у оккупантов? А вот уже 2,5 месяца как ничего и не сдвинулось с места. Потому что тактические успехи в виде захвата Новотроицкого и Шевченко пока особо ничего врагу не дают в оперативном плане.
Это же только один фланг, а еще противоположный, где оккупанты пока даже не приступали к выполнению поставленных целей.
Кажется мне, что бои за покровско-мирноградскую агломерацию будут еще долго, весной 2025 в том числе. А то и еще позже.
Оккупанты также попытаются ликвидировать наш плацдарм в квадрате Часик — Андреевка — Торецк — Константиновка.
Враг будет пытаться действовать без перерывов и оперативных пауз, потому что понимает, что возможности для проведения подобных кампаний с каждым месяцем будут все больше исчерпываться.
Российские мрази прекрасно поняли окно возможностей, окончание которого совпадет с началом деградации вооружения и серьезными экономическими проблемами.
Но это будет потом. Сейчас мы уже перевалили за экватор вражеского наступления.Важно
Надо понимать также, что после стратегической обороны обычно следуют наступательные действия. Об этом говорит и любая книжка по военному искусству, а также история.
Для этого нужно будет еще больше ресурсов и людей. Поэтому не расслабляем булки и е…шим дальше!
Напоследок одна небольшая ремарочка.
Партнеры, которые подталкивают к "переговорам" и хотят кого-то "слить", не выделяют долгосрочного финансирования и не передают f-16/atacms/etc.
Во всех остальных случаях все все прекрасно понимают, поэтому в дальнейшем, как и раньше, ход войны будет зависеть от скорости и объемности поставок от союзников.
Я думаю, что эпопея Трампа с "я закончу войну за 24 часа/90 дней" ничем не завершится, потому что в первую очередь, нет никакого желания идти на "переговоры" у врага.
Война — это еще надолго. Снимаем розовые очки и работаем.
Впервые этот текст был написан еще в сентябре, когда враг подобрался на расстояние работы собственной арты по Покровску. С того времени они продвинулись только на 6 км в глубину наших порядков.
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