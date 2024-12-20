Битва за Покровськ відкладається: як Курахове і Велика Новосілка стримують наступ ворога

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Схоже, що битву за Покровськ ворогу доведеться знову дещо відкласти, доки під нашим контролем — залишки Курахового та Великої Новосілки.

До 1 жовтня, очікувано, ворог завдання із захоплення Покровська, як планувалося, не виконав.

Памʼятаєте ж таке завдання в окупантів? А ось уже 2,5 місяця як воно й не зрушило з місця. Бо тактичні успіхи у вигляді захоплення Новотроїцького та Шевченка поки особливо нічого ворогу не дають в оперативному плані.

Це ж тільки один фланг, а ще протилежний, де окупанти поки що навіть не ставали до виконання поставлених цілей.

Здається мені, що бої за покровсько-мирноградську агломерацію будуть іще довго, зокрема й навесні 2025-го. А то й ще пізніше.

Окупанти також спробують ліквідувати наш плацдарм у квадраті Часік — Андріївка — Торецьк — Костянтинівка.

Ворог намагатиметься діяти без перерв та оперативних пауз, бо розуміє, що спроможності для проведення таких кампаній із кожним місяцем будуть усе більше вичерпуватися.

Російські мразоти чудово зрозуміли вікно можливостей, закінчення якого збігатиметься з початком деградації озброєння та серйозними економічними проблемами.

Але це буде потім. Зараз ми вже перевалили за екватор ворожого наступу.

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Треба розуміти також, що після стратегічної оборони зазвичай ідуть наступальні дії. Про це свідчить і будь-яка книжка з військового мистецтва, й історія.

Для цього потрібно буде ще більше ресурсів і людей. Тому не розслабляємо булки та ї…шимо далі!

Наостанок одна невелика ремарочка.

Партнери, які підштовхують до "перемовин" і хочуть когось "злити", не виділяють довгострокового фінансування та не передають f-16/atacms/etc.

В усіх інших випадках всі все чудово розуміють, тому надалі, як і раніше, перебіг війни залежатиме від швидкості та обʼємності постачань від союзників.

Я гадаю, що епопея Трампа з "я закінчу війну за 24 години/90 днів" нічим не завершиться, бо насамперед немає жодного бажання йти на "перемовини" у ворога.

Війна — то ще надовго. Знімаємо рожеві окуляри та працюємо.

Уперше цей текст був написаний ще у вересні, коли ворог підібрався на відстань роботи власної арти по Покровську. З того часу вони просунулися тільки на 6 км в глибину наших порядків.

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