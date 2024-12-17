Путін пішов не туди: чому рішення почати з України стало фатальною помилкою Кремля

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Фатальна помилка Путіна

Коли дивишся на цифри і реальну ситуацію за три роки — дуже цікава картинка виходить. Під Покровськом окупанти втратили більше танків, ніж у будь-якій європейській країні. Втратили особового складу більше, ніж уся армія Великої Британії. І продовжують лізти.

Але ж не з Покровська все почалося. Усі їхні операції — це тотальна утилізація заліза й особового складу. У 2022 році ми виходили з Лисичанська і за підсумками розмотали там два мехкорпуси. А ціна, яку вони заплатили за Соледар? Або за останній наступ у Харківській області? І це ж не наймасштабніші за втратами історії. Практично весь "Вагнер" закопали під Бахмутом і ще тонни м'яса зі структур їхнього Міноборони. Вугледар — там за два роки дуже велике кладовище вийшло. А Авдіївка? Навіть приблизно порахувати неможливо

Неочевидний, але, мені здається, цілком логічний висновок. Бункерний щур з усіма своїми радниками, розвідкою і медведчуківською агентурою припустився фатальної помилки. Рішення "почати з України" було страшним прорахунком. Плани "швидко вирішити українське питання, і далі як піде" зламалися з однієї простої причини. Опір України виявився настільки серйозним, що початок великої операції став її кінцем.

Якби Кремль почав війну з іншої країни, то вже за кілька місяців реально вели б переговори щодо складання нової карти Європи. На свою користь. Єдиний непрохідний варіант був — іти через Україну. І вони його вибрали. Ось тільки далеко не всі в Європі це зрозуміли — як неймовірно їм пощастило...

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