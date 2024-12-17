Путин пошел не туда: почему решение начать с Украины стало роковой ошибкой Кремля

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Роковая ошибка Путина

Когда смотришь на цифры и реальную ситуацию за три года – очень интересная картинка выходит. Под Покровском оккупанты потеряли больше танков, чем в любой европейской стране. Потеряли личного состава больше, чем вся армия Великобритании. И продолжают лезть.

А ведь не с Покровска все началось. Все их операции — это тотальная утилизация железа и личного состава. В 2022 году мы выходили из Лисичанска и по итогам размотали там два мехкорпуса. А цена, которую они заплатили за Соледар? Или за последнее наступление в Харьковской области? И это же не самые масштабные по потерям истории. Практически весь "Вагнер" закопали под Бахмутом и еще тонны мяса из структур их Минобороны. Угледар – там за два года очень большое кладбище получилось. А Авдеевка? Даже приблизительно посчитать невозможно

Неочевидный, но, мне кажется, вполне логичный вывод. Бункерная крыса со всеми своими советниками, разведкой и медведчуковской агентурой допустила роковую ошибку. Решение "начать с Украины" было страшным просчетом. Планы "быстро решить украинский вопрос, и дальше как пойдет" сломались по одной простой причине. Сопротивление Украины оказалось настолько серьезным, что начало большой операции стало ее концом.

Если бы Кремль начал войну с другой страны, то уже через несколько месяцев реально вели бы переговоры по составлению новой карты Европы. В свою пользу. Единственный непроходной вариант был – идти через Украину. И они его выбрали. Вот только далеко не все в Европе это поняли – как невероятно им повезло…

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