Путин завышает цену за Украину. Почему надежды на мирный договор с РФ — утопия

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Детали "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского не были обнародованы. Но Зеленский открыто заявил: только сильная Украина может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В определенной степени он прав. Пока Путин верит, что сможет пересилить поддержку Украины со стороны Запада, его война на истощение будет продолжаться. Вопрос в том, как изменить его расчеты.

Любой здравомыслящий человек хочет прекращения боевых действий. На сегодняшний день около миллиона человек погибли или получили ранения. Война привела к массовому перемещению населения и повсеместному разрушению имущества и инфраструктуры. Она создала новую геополитическую нестабильность и разрушила экономику, которая служит глобальным поставщиком товаров первой необходимости. Импульс бросить полотенце — принять условия Путина, остановить бойню и предотвратить дальнейшую эскалацию — понятен.

Но возможно ли вообще такое соглашение?

Путин время от времени притворяется заинтересованным в переговорах, но его цена — отказ Украины от претензий на четыре незаконно аннексированных им региона, плюс Крым, и отказ от надежд на вступление в НАТО — выдает его неискренность. Напротив, вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, она по-прежнему закупает оружие и технологии у стран-изгоев, а заявленная Путиным цель остается прежней: Украина должна быть низведена до уровня российского вассала.

Каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет за собой огромные риски для Украины. Во-первых, пауза даст российским военным время набрать замену для примерно 30 000 солдат, которых они теряют каждый месяц, спланировать новую мобилизацию, устранить оперативные недостатки и пополнить запасы оружия. Путин, скорее всего, воспользуется таким перемирием, чтобы просто спланировать новые атаки, как он уже неоднократно делал в прошлом — в том числе после своего предыдущего вторжения в Украину в 2014 году.

Эпизод тихого российского вторжения 2014 года. Фото: Украинская правда

Кроме того, пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что еще больше осложнит ее защиту от возрождающейся России. Многие западные союзники уже ищут предлог, чтобы перенаправить средства из Украины на внутренние нужды; так, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете на следующий год. Прекращение боевых действий может послужить благовидным прикрытием.

Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российская общественность останется пассивной и что его военные получают достаточно средств, чтобы продолжать боевые действия. Ошибочное прекращение огня может повысить вероятность того, что все эти ставки оправдаются, и оставить и Украину, и Запад в худшем положении после возобновления боевых действий.

Таким образом, цель США и их союзников должна заключаться в том, чтобы обеспечить Украине максимальные рычаги влияния на переговоры, прежде чем вступать в них.

Для начала Запад должен признать, что любое значительное сокращение финансирования сейчас не приведет к прекращению войны, а только усилит Путина. Он должен продолжать укреплять потенциал ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и другого оружия, а также снять большинство ограничений на использование ракет дальнего радиуса действия. Только согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчеты Путина относительно выгод и затрат.

Далее союзникам необходимо договориться о надежных гарантиях безопасности для Украины. Это непростая задача, и НАТО — по понятным причинам — не хочет распространять свою открытую защиту на государство, не являющееся членом Альянса. Возможно, следует проявить нюансы и двусмысленность. Но коллективное обещание, явное или иное, — защищать территории, находящиеся под контролем Украины, должно быть на столе, чтобы сдержать дальнейшую агрессию.

На протяжении всего своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирия, соглашения и отказываться от своих слов, если видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что и в этот раз он поступит так же. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не положит конец войне, не спасет жизни и не принесет пользы обычным украинцам. Оно даст обратный эффект.

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