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Через два с половиной года после широкомасштабного вторжения их страны в Украину россияне, похоже, испытывают меньшее влияние войны, чем в 2022-м.

Ни вторжение Украины в Курскую область, ни последние западные санкции, похоже, не вызывают недовольства среди "рядовых" граждан или состоятельного населения крупнейших городов России.

Это стало неожиданностью для многих западных политиков и российских диссидентов, которые возлагали определенные надежды на недовольство москвичей и петербуржцев "экономикой войны", ведь исчезли такие атрибуты роскоши, как западные бутики, неограниченное пользование интернетом и даже легкие поездки на выходные в европейские столицы. Но хотя Россия стала значительно более отрезанной от Запада — добраться до Парижа или Берлина можно только через Стамбул или Доху, а для доступа к "запрещенным" сайтам нужен VPN, все это раздражает слишком мало людей, чтобы вызвать какую-то значительную реакцию.

Чем можно объяснить такое молчание в тех российских общинах, которые считаются самыми вестернизированными во всей стране? Я бы предложил довольно парадоксальный ответ. Москва и другие российские мегаполисы в последние годы стали гораздо более вестернизированными, несмотря на то, что Россия представляется самым отчаянным противником Запада.

Глядя на Москву, мы видим не только огромную концентрацию богатства, благодаря которой столица приносит 20% всех налогов в федеральный бюджет России, но и стремительную модернизацию городской инфраструктуры, и развитие разнообразных цифровых услуг, которых почти нигде больше нет.

Западные санкции, введенные в 2022 году, привели к резкому падению российского экспорта капитала. Почти все деньги, которые раньше были бы направлены в элитную европейскую недвижимость, вместо этого стали перетекать в Москву, Санкт-Петербург и их пригороды. С 2021-го средняя стоимость квартиры в Москве выросла на 43%, а городские власти вложили огромные средства в развитие транспортной инфраструктуры и стимулирование частного бизнеса в сфере услуг, чтобы удовлетворить растущий спрос.

За последние десять лет было построено 78 новых станций московского метро — больше, чем за предыдущие четыре десятилетия, а сеть пригородных поездов интегрирована в более широкую железнодорожную систему, которая теперь напоминает парижскую сеть Métro-RER. Город располагает самым большим парком полностью электрических автобусов местного производства в Европе, а речные электрические трамваи укрепляют транспортную инфраструктуру Москвы.

Остатки западного стиля в современной московской жизни

Несмотря на то, что Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России, россияне продолжают пользоваться системой мгновенных платежей Центробанка, которая позволяет мгновенно и без комиссии перевести любую сумму денег, используя в качестве идентификатора номер мобильного телефона. Столичные города России опережают европейские мегаполисы по использованию в финансовых операциях платежей с QR-кодом и распознавания лиц, а мобильная связь в России остается самой дешевой и быстрой в Европе. В продуктовых магазинах представлен тот же ассортимент товаров, что и до войны, включая французское вино и итальянские кондитерские изделия. Кроме того, доставка продуктов и товаров на дом автономными ботами — обычное дело.

Конечно, последствия войны до сих пор ощущаются в самых благополучных регионах России. Например, массовая эмиграция 2022 года и рост числа мобилизованных на военную службу привели к нехватке рабочей силы. Но и в Москве, и в Санкт-Петербурге число отправляемых на войну не слишком велико, поскольку горожан не прельщают даже рекордные подписные бонусы, предлагаемые добровольцам. Тем временем растущий спрос приводит к росту местных зарплат.

Более того, в последние месяцы предложения работы стали настолько заманчивыми, что многие русские, покинувшие страну в начале войны, теперь возвращаются, так и не сумев интегрироваться в европейское общество. Даже западные знаменитости, такие, как экономист по вопросам развития Джеффри Сакс, принимают участие в гламурных международных мероприятиях, таких как недавний Форум городского будущего БРИКС, на который приехали десятки мэров крупных городов Азии, Африки и Ближнего Востока.

Конечно, российские мегаполисы всегда отличались от остальной части страны. Но в наши дни можно проследить за их развитием, чтобы понять, почему российским гражданам удается становиться все более обеспеченными, в то время как их страна находится в состоянии войны с ближайшим соседом.

Как я утверждал 15 лет назад в Le Monde, российское посткоммунистическое общество стало чрезвычайно индивидуализированным и ориентированным, как говорил покойный польско-британский социолог Зигмунт Бауман, на личное решение системных противоречий. Эти люди не столько обеспокоены, сколько рады отъезду либеральных россиян и приветствуют те позитивные экономические изменения, которые они наблюдают в своей повседневной жизни.

Этот экономический прогресс, отчасти вызванный конфронтационной политикой Запада, подорвал антипутинские настроения в стране гораздо сильнее, чем любой другой фактор. На сегодняшний день он перевешивает сокращение политических свобод в стране в последние годы — поскольку на эти свободы претендуют немногие, а экономическое процветание ощущают все.

Таким образом, попытка Запада подорвать Россию экономически с 2022 года привела к противоположному результату — по крайней мере, пока.

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