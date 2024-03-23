Путин нацелился на Балтию: как НАТО защитить Европу от российской агрессии

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Победив на фиктивных выборах в минувшие выходные, президент России Владимир Путин послал новое предупреждение Западу о том, что тот рискует получить прямой конфликт с Россией из-за поддержки Украины. Хотя угрозы Путина уже знакомы, они подчеркивают необходимость укрепить оборону трех стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии — наиболее уязвимых для российского принуждения.

Попытки Путина посеять нестабильность на восточном фланге НАТО были постоянными в последние годы. Российская кампания "войны в серой зоне" против стран Балтии включает в себя кибератаки, энергетическое принуждение, дезинформацию, вооружение российских меньшинств и предполагаемый саботаж подводной газовой и энергетической инфраструктуры. В ходе недавней провокации Кремль выдал ордер на арест премьер-министра Эстонии Каи Каллас за то, что она соизволила снести памятники советской эпохи в собственной стране.

Может ли ситуация обостриться дальше? После вторжения России в Украину угрозы странам Балтии, ранее входившим в советскую империю, стали более прямыми и тревожными. В географическом плане страны Балтии составляют чуть более 4% территории Европы и менее 1% ее населения. Но с геополитической точки зрения этот регион имеет огромное значение. Любая агрессия против этих демократий потенциально может привести к срабатыванию статьи 5 Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одного члена Альянса будет рассматриваться как нападение на всех.

Россия, похоже, намерена проверить решимость организации. В своем новом докладе Служба внешней разведки Эстонии отметила продолжающуюся военную реформу России и предсказала значительное наращивание сил вблизи ее границы со странами Балтии и Финляндией в рамках подготовки к потенциальному конфликту в следующем десятилетии.

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Молдавия, Балтия и Финляндия. На кого еще планирует напасть Путин

Замыслы Путина редко скрываются, даже если их часто неверно истолковывают или преуменьшают. Он полагает, что бывшие советские республики находятся в "привилегированной сфере влияния" России. Каллас считалась угрозой именно потому, что она убедительно опровергла эту доктрину: она была ведущим сторонником решительного европейского ответа на российскую агрессию и настаивала на увеличении производства и закупок боеприпасов для Украины.

Исторически действия Москвы в странах Балтии сигнализировали о более широких стратегических амбициях. Если на этот раз дело обстоит именно так, НАТО не полностью готов.

Хотя Альянс постепенно наращивал оборону на своем восточном фланге, его силовые возможности, включая боеготовые сухопутные войска, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны и логистику, пока недостаточны для уверенного сдерживания или отражения обычного нападения (глупые комментарии Дональда Трампа о выходе из НАТО, конечно, не помогли улучшить ситуацию).

Если произойдет худшее, неспособность ликвидировать этот разрыв будет иметь катастрофические последствия.

Помимо гарантий безопасности, уникальная история стран Балтии, превратившихся из советских вассалов в преданных членов Европейского Союза и НАТО всего за 14 лет, напоминает все, за что выступал Запад в послевоенную эпоху. Они были стойкими защитниками демократии, свободы, а также западных институтов и норм, которые Путин стремится разрушить.

Дипломатический ответ на бахвальство Путина должен быть недвусмысленным и единым. Запад должен продолжать искать пути ужесточения и обеспечения соблюдения санкций против России. Но в итоге война в "серой зоне" очень часто бывала прелюдией к агрессии. Военное присутствие НАТО в регионе, киберзащита и деятельность по защите критически важной инфраструктуры Балтийского моря должны быть усилены, чтобы отразить возросшую угрозу и отвергнуть вмешательство России в дела балтийских государств.

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