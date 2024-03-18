Мира с Путиным не будет: почему любой компромисс с РФ сейчас - путь к новой войне

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Ряд новостей последних недель возобновил бурные дебаты о возможном мирном соглашении, которое положило бы конец российскому вторжению в Украину. Хотя ни одно из этих событий не обеспечило убедительного плана достижения устойчивого урегулирования, они помогли выявить некоторые ключевые препятствия, мешающие вернуться за стол переговоров.

Первым значительным событием стала публикация 1 марта в Wall Street Journal проекта мирного соглашения, которое было разработано на начальных этапах вторжения, но которое было отменено из-за срыва переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно ссылался на этот документ как на предполагаемое доказательство того, что он был готов положить конец войне, но получил отпор со стороны Украины после вмешательства западных партнеров Киева.

Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что условия, предложенные Москвой в апреле 2022 года, оставили бы Украину сильно ослабленной и практически беспомощной перед дальнейшими раундами российской агрессии. Соглашение означало бы уступку земель России, обречение миллионов украинцев на постоянную российскую оккупацию, резкое сокращение численности и качества украинской армии и недопущение вступления страны в какое-либо военное сотрудничество с Западом.

Если бы эти карательные условия были реализованы весной 2022 года, то, несомненно, было бы лишь вопросом времени, когда разоруженная и изолированная Украина столкнулась бы с новым российским вторжением с небольшой надеждой защитить себя. Другими словами, широко разрекламированное мирное предложение Путина на самом деле было попыткой добиться капитуляции украинского государства.

Публикация карательного мирного плана Путина не помешала Папе Франциску вступить в дебаты в начале марта со своим противоречивым призывом к Украине "иметь смелость поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией. Комментарии Папы вызвали возмущение в Украине и по всей Европе, причем ряд высокопоставленных чиновников осудили религиозного лидера. Несколько дней спустя Ватикан был вынужден отступить, а кардинал Пьетро Паролин пояснил, что ответственность в любом будущем мирном процессе должна лежать на России как стране-агрессоре.

Самый зловещий вклад в дебаты о возможных будущих переговорах в последнее время внес премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде Орбан объявил, что в случае переизбрания в ноябре Трамп планирует прекратить всю поддержку Украины со стороны США. "Если американцы не дадут денег, одни европейцы не смогут финансировать эту войну. И тогда война закончится", — прокомментировал венгерский лидер.

Обран и Трамп усиленно подыгрывают Путину Фото: 444.hu

Эти открытия не были совершенно неожиданными. Действительно, нынешний тупик в Конгрессе по поводу военной помощи США Украине широко рассматривается как отражение личной позиции Дональда Трампа. Тем не менее, украинцы были встревожены заявлениями Орбана о том, что мирное видение Трампа сводится к отказу от Украины и предоставлению России победы. Такой подход не только не завершит войну, но и будет означать конец Украины.

Сам Путин с тех пор подчеркнул очевидные недостатки стратегии Трампа. В интервью от 13 марта кремлевский диктатор отверг идею мирных переговоров в то время, когда его армия вернула себе инициативу на поле боя во многом благодаря растущей нехватке оружия на Украине. "Нам было бы смешно начинать переговоры с Украиной только потому, что у нее кончаются боеприпасы", — заявил Путин.

В настоящее время потенциальные переговорные позиции России и Украины остаются полярно противоположными. В то время как Киев настаивает на полном прекращении российской оккупации украинской территории и выплате репараций за военный ущерб, российское руководство становится все более максималистским в своих требованиях. Путин и другие высокопоставленные чиновники уже давно настаивают на том, чтобы Украина уступила России пять частично оккупированных областей. Поскольку военные перспективы России улучшаются, а международная поддержка Украины колеблется, Кремль теперь, похоже, ставит перед собой еще более амбициозные цели.

Путин использовал свое резонансное интервью с американским медийным деятелем Такером Карлсоном в феврале 2024 года, чтобы позиционировать войну как историческую миссию по возвращению "российских земель". Между тем, бывший президент России Дмитрий Медведев пошел еще дальше, заявив в начале марта, что "Украина – это определенно Россия".

Эти максималистские заявления соответствуют все более резкой антиукраинской пропаганде Кремля, который изображает Украину как врага России и инструмента антироссийской политики Запада. В течение последних двух лет Кремль изображал вторжение на Украину как экзистенциальную борьбу, в которой национальное выживание России зависит от полного подчинения Украины.

Такая формулировка затрудняет понимание того, как любое урегулирование путем переговоров может оказаться прочным. Напротив, хотя Москва может попытаться временно приостановить боевые действия по стратегическим причинам, сейчас очевидно, что режим Путина вовлек Россию в долгосрочную агрессивную войну с четкой целью уничтожить Украину.

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Украинцы хорошо осведомлены о геноцидальной программе России. Они ежедневно видят призывы к геноциду по кремлевскому телевидению и регулярно сталкиваются со свежими свидетельствами усилий по искоренению украинской идентичности во всех оккупированных регионах Украины. Понятно, что подавляющее большинство украинцев не видят места для компромисса между геноцидом русских и собственным выживанием. Вместо этого они полны решимости продолжать борьбу до тех пор, пока Украина не сможет создать основу для долгосрочной национальной безопасности.

Есть признаки того, что партнеры Украины все больше осознают необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности. С января 2024 года Украина подписала ряд двусторонних соглашений о безопасности со странами-партнерами, включая Великобританию, Францию ​​и Германию. Хотя эти документы не квалифицируются как военные союзы, они формализуют текущее сотрудничество и одновременно намечают пути будущего партнерства в оборонном секторе.

В последние недели президент Франции Эммануэль Макрон еще больше повысил ставки, отказавшись исключить размещение западных войск в Украине. Предложение Макрона вызвало серьезную тревогу среди европейских лидеров, но его сторонники отмечают, что Запад ничего не выиграет, если просигнализирует Кремлю о своих собственных красных линиях. Двусторонние соглашения о безопасности и все более смелая риторика президента Франции не могут заменить непревзойденную безопасность, обеспечиваемую членством в НАТО, но эти недавние события действительно указывают на растущее признание в западных столицах того, что европейский мир зависит от безопасной Украины.

Поскольку российское вторжение продолжается уже третий год, такие факторы, как неудачное контрнаступление Украины в 2023 году и растущая усталость от Украины среди западных партнеров страны, способствуют призывам к компромиссному урегулированию, чтобы положить конец войне. В то же время Путин, похоже, более чем когда-либо уверен в том, что сможет достичь своих экспансионистских целей, и явно не спешит возвращаться за стол переговоров.

В нынешних обстоятельствах лучший способ обеспечить прочный мир — продемонстрировать Кремлю, что надежды России на уничтожение украинской государственности тщетны. Путин понимает только язык силы. Имея это в виду, международные партнеры Украины должны послать Москве недвусмысленный сигнал, отказавшись от своей мантры "столько, сколько потребуется" и используя всю мощь своего подавляющего экономического и технологического превосходства. Этого было бы более чем достаточно, чтобы дать Украине решающее преимущество на поле боя и подготовить почву для победы над Россией.

Никто не хочет мира больше, чем сами украинцы, но они также признают, что преждевременный мир с Путиным приведет только к новой войне. Сторонникам урегулирования путем переговоров было бы разумно прислушаться к этим опасениям Украины, прежде чем призывать Киев к компромиссу с Кремлем. Как заметил Уинстон Черчилль, встреча лицом к лицу лучше войны. Однако в данном конкретном случае всем должно быть очевидно, что не может быть прочного мира в Европе, пока Украина не будет в безопасности от российской агрессии.

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