Прагматичный план мира: что ожидается от европейских союзников Украины после прекращения огня
Военный обозреватель Николай Белесков видит прагматичный план устойчивого мира в Украине. Первый шаг, конечно — прекращение огня, потом — европейские союзники закрывают небо над Украиной и помогают наземными силами при более плотной, чем сейчас, финансовой поддержке.
Спустя почти два месяца после начала переговоров между США и Россией по поводу войны в Украине стало ясно, что президент России Владимир Путин не спешит заканчивать свое вторжение. В то время как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, Россия отказывается сделать то же самое. Вместо этого Кремль продолжает оправдываться и применять различные тактики затягивания, пытаясь затянуть переговорный процесс на неопределенный срок.
Эта неспособность достичь прорыва — значительная неудача для президента США Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании 2024 года резонансно заявлял, что закончит войну за двадцать четыре часа. С момента возвращения в Белый дом в январе подход Трампа к мирным переговорам основывался на необходимости компромиссного урегулирования. Он пытался убедить Москву и Киев, указывая на разрушительные последствия продолжения боевых действий и утверждая, что ни одна из сторон не может реально надеяться на достижение своих целей военными средствами.
Пока что Путин остается неубежденным. Отчасти это объясняется действиями самого Трампа. Внешнеполитический поворот американского лидера в отношении Европы, а также его частые дружественные Кремлю заявления и враждебное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их печально известной встречи в Овальном кабинете подтолкнули Путина к мысли о том, что он сможет переиграть Запад в Украине.
Сейчас, когда западная коалиция в поддержку Украины выглядит все более хрупкой, Путин более чем когда-либо уверен в успехе своей исторической миссии по уничтожению украинской государственности. Это отражено в его нынешней позиции на переговорах, которая включает в себя ряд максималистских требований, которые лишат послевоенную Украину какого-либо значимого суверенитета или безопасности, оставив страну на милость России.
Нет необходимости говорить о том, что настойчивое стремление Путина к международной изоляции, разоружению и беззащитности Украины не устраивает Киев. Украинцы усвоили горькие уроки предыдущих международных соглашений с Россией, таких как Будапештский меморандум 1994 года, который не удержал Москву от нападения на Украину в 2014 году и не смог предотвратить полномасштабное вторжение в 2022 году. Понятно, что украинские официальные лица сейчас категорически заявляют, что гарантии безопасности для их страны должны лежать в основе любого будущего мирного соглашения.
Поскольку Путин не желает идти на уступки и, похоже, полон решимости продолжать борьбу, Соединенные Штаты вскоре будут вынуждены пересмотреть свой подход к прекращению российско-украинской войны. Чтобы выполнить свое обещание о мире, Трамп должен попытаться изменить стратегические расчеты России и убедить Кремль в том, что его нынешние цели в Украине недостижимы.
Любое урегулирование, похоже, будет включать в себя продолжение оккупации Россией почти 20 процентов территории Украины, которая в настоящее время находится под контролем Кремля. Это заставило некоторых комментаторов провести параллели с разделом Корейского полуострова после Корейской войны в начале 1950-х годов. Для того чтобы такие сравнения были уместны, линия фронта нынешней войны в Украине должна быть стабилизирована настолько, чтобы ни одна из сторон не имела реальных шансов одержать решающую военную победу. Пока этого не происходит.
Если прекращение огня окажется возможным, следующей задачей станет достижение более постоянного мира. Трамп дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО и не будет направлять американские войска в Украину для обеспечения соблюдения мирного соглашения. Вместо этого ответственность за обеспечение безопасности Украины ляжет в первую очередь на собственные вооруженные силы страны и европейских партнеров Киева. Это нельзя сравнить с теми непробиваемыми гарантиями безопасности, на которые надеялись многие украинцы, но это не совсем нереально.
С 2022 года украинские вооруженные силы претерпели значительное развитие и уже представляют собой грозное препятствие для имперских амбиций Путина. Что особенно важно, за последние три года Украина стала одним из мировых лидеров в области борьбы с беспилотниками. В 2024 году Украина стала первой страной, создавшей отдельное военное подразделение, занимающееся беспилотниками. Сейчас сотни украинских компаний производят миллионы беспилотников в год и используют условия военного времени для тестирования своей продукции на поле боя. Это приводит к появлению новых инноваций практически ежедневно. Революция беспилотников в Украине уже меняет способы ведения войн и может стать ключевой опорой для будущей безопасности страны.
Оборонная промышленность Украины переживает бурное развитие, но нуждается в дополнительных инвестициях, чтобы максимально использовать избыточные производственные мощности. Учитывая это, Киев призывает партнеров страны размещать заказы на украинских оборонных предприятиях и поддерживать совместные предприятия. При наличии достаточных международных инвестиций оборонный сектор Украины может стать ключевым компонентом будущей архитектуры безопасности Европы. Это значительно повысит способность страны защищать себя и поможет сдержать угрозу, исходящую от экспансионистской России.
Поскольку дальнейшая поддержка Соединенных Штатов в области безопасности больше не гарантирована, европейские страны приступили к беспрецедентному перевооружению. Это будет иметь огромные последствия для любого мирного урегулирования в Украине. Действительно, выживание Украины может зависеть от способности Европы подкрепить нынешнюю риторику о необходимости перевооружения конкретными шагами по увеличению производства оружия.
В ближайшие недели ЕС готовится представить крупный пакет мер по поддержке расходов на оборонный сектор, а отдельные страны, включая Германию, намерены радикально увеличить национальные оборонные бюджеты. Значительная часть растущего объема продукции европейской оружейной промышленности, скорее всего, будет направлена в Украину. Ведь европейские лидеры прекрасно понимают, что если сопротивление Украины ослабнет, они будут следующими на очереди.
Ожидается, что некоторые европейские страны также будут играть более непосредственную роль в обеспечении мирного соглашения в Украине. "Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией уже формируется, и практические обсуждения между военными руководителями по поводу возможного развертывания войск уже идут полным ходом. Однако до сих пор далеко не ясно, будут ли европейские войска в послевоенной Украине иметь мандат на участие в боевых действиях, что заставляет сомневаться в их эффективности в качестве сдерживающей силы.
Хотя детали остаются туманными, украинские командиры и их европейские партнеры в настоящее время обсуждают возможность военного присутствия "на земле, в небе и на море". Наиболее практичный вклад может быть в воздухе: коалиционные силы потенциально способны поставить эскадрильи истребителей и системы ПВО. Это позволит им закрыть небо над значительной частью Украины, сведя к минимуму угрозу, исходящую от российских ракет и беспилотников, без риска прямых столкновений между коалиционными и российскими силами.Важно
Официальные лица в Киеве и Европе по-прежнему рассчитывают на постоянную поддержку США. Прежде всего, это означает, что они должны возглавить дипломатический процесс, направленный на прекращение огня и начало серьезных мирных переговоров.
Хотя считается маловероятным, что администрация Трампа захочет сохранить прежний уровень военной помощи, США все же могут внести важный вклад в безопасность Украины в плане обмена разведданными, соблюдения санкций и поставки специальных боеприпасов, таких как ракеты и перехватчики ПВО. Пытаясь заручиться одобрением Трампа, Украина недавно выразила готовность оплатить будущие пакеты американского оружия, возможно, при поддержке европейских партнеров.
После двух месяцев ложных рассветов и неудачных перемирий очевидно, что путь к устойчивому урегулированию в Украине остается долгим и неопределенным. Радикальные изменения во внешней политике США при Трампе изменили представления о том, как может выглядеть возможное мирное соглашение в Украине, но сейчас постепенно начинает вырисовываться правдоподобная картина.
Естественно, первым шагом должно стать прекращение боевых действий. Если переговоры под руководством США все же приведут к прекращению огня, то уже ведутся подготовительные работы, которые должны позволить Украине и ее европейским партнерам сделать временную паузу в боевых действиях более постоянной. От европейских стран-участниц ожидается, что они закроют украинское небо и предоставят войска на земле, создавая условия для восстановления украинской нации. Параллельно с этим они должны значительно увеличить поток военной помощи Киеву и укрепить отечественную оборонную промышленность.
В конечном итоге, главной гарантией безопасности Украины останутся ВСУ. Вооруженные силы страны уже доказали свою состоятельность за последние три года полномасштабной войны. Если европейские партнеры Киева смогут принять вызов и оказать достаточную поддержку, Украина, похоже, готова продолжать охранять восточную границу Европы и защищаться от российской угрозы в течение многих лет.
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