Прагматичный план мира: что ожидается от европейских союзников Украины после прекращения огня

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Спустя почти два месяца после начала переговоров между США и Россией по поводу войны в Украине стало ясно, что президент России Владимир Путин не спешит заканчивать свое вторжение. В то время как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, Россия отказывается сделать то же самое. Вместо этого Кремль продолжает оправдываться и применять различные тактики затягивания, пытаясь затянуть переговорный процесс на неопределенный срок.

Эта неспособность достичь прорыва — значительная неудача для президента США Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании 2024 года резонансно заявлял, что закончит войну за двадцать четыре часа. С момента возвращения в Белый дом в январе подход Трампа к мирным переговорам основывался на необходимости компромиссного урегулирования. Он пытался убедить Москву и Киев, указывая на разрушительные последствия продолжения боевых действий и утверждая, что ни одна из сторон не может реально надеяться на достижение своих целей военными средствами.

Пока что Путин остается неубежденным. Отчасти это объясняется действиями самого Трампа. Внешнеполитический поворот американского лидера в отношении Европы, а также его частые дружественные Кремлю заявления и враждебное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их печально известной встречи в Овальном кабинете подтолкнули Путина к мысли о том, что он сможет переиграть Запад в Украине.

Сейчас, когда западная коалиция в поддержку Украины выглядит все более хрупкой, Путин более чем когда-либо уверен в успехе своей исторической миссии по уничтожению украинской государственности. Это отражено в его нынешней позиции на переговорах, которая включает в себя ряд максималистских требований, которые лишат послевоенную Украину какого-либо значимого суверенитета или безопасности, оставив страну на милость России.

Нет необходимости говорить о том, что настойчивое стремление Путина к международной изоляции, разоружению и беззащитности Украины не устраивает Киев. Украинцы усвоили горькие уроки предыдущих международных соглашений с Россией, таких как Будапештский меморандум 1994 года, который не удержал Москву от нападения на Украину в 2014 году и не смог предотвратить полномасштабное вторжение в 2022 году. Понятно, что украинские официальные лица сейчас категорически заявляют, что гарантии безопасности для их страны должны лежать в основе любого будущего мирного соглашения.

Поскольку Путин не желает идти на уступки и, похоже, полон решимости продолжать борьбу, Соединенные Штаты вскоре будут вынуждены пересмотреть свой подход к прекращению российско-украинской войны. Чтобы выполнить свое обещание о мире, Трамп должен попытаться изменить стратегические расчеты России и убедить Кремль в том, что его нынешние цели в Украине недостижимы.

Любое урегулирование, похоже, будет включать в себя продолжение оккупации Россией почти 20 процентов территории Украины, которая в настоящее время находится под контролем Кремля. Это заставило некоторых комментаторов провести параллели с разделом Корейского полуострова после Корейской войны в начале 1950-х годов. Для того чтобы такие сравнения были уместны, линия фронта нынешней войны в Украине должна быть стабилизирована настолько, чтобы ни одна из сторон не имела реальных шансов одержать решающую военную победу. Пока этого не происходит.

Мир в Украине оказался более сложным делом, чем представлялось Трампу Фото: Коллаж: Фокус

Если прекращение огня окажется возможным, следующей задачей станет достижение более постоянного мира. Трамп дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО и не будет направлять американские войска в Украину для обеспечения соблюдения мирного соглашения. Вместо этого ответственность за обеспечение безопасности Украины ляжет в первую очередь на собственные вооруженные силы страны и европейских партнеров Киева. Это нельзя сравнить с теми непробиваемыми гарантиями безопасности, на которые надеялись многие украинцы, но это не совсем нереально.

С 2022 года украинские вооруженные силы претерпели значительное развитие и уже представляют собой грозное препятствие для имперских амбиций Путина. Что особенно важно, за последние три года Украина стала одним из мировых лидеров в области борьбы с беспилотниками. В 2024 году Украина стала первой страной, создавшей отдельное военное подразделение, занимающееся беспилотниками. Сейчас сотни украинских компаний производят миллионы беспилотников в год и используют условия военного времени для тестирования своей продукции на поле боя. Это приводит к появлению новых инноваций практически ежедневно. Революция беспилотников в Украине уже меняет способы ведения войн и может стать ключевой опорой для будущей безопасности страны.

Оборонная промышленность Украины переживает бурное развитие, но нуждается в дополнительных инвестициях, чтобы максимально использовать избыточные производственные мощности. Учитывая это, Киев призывает партнеров страны размещать заказы на украинских оборонных предприятиях и поддерживать совместные предприятия. При наличии достаточных международных инвестиций оборонный сектор Украины может стать ключевым компонентом будущей архитектуры безопасности Европы. Это значительно повысит способность страны защищать себя и поможет сдержать угрозу, исходящую от экспансионистской России.

Поскольку дальнейшая поддержка Соединенных Штатов в области безопасности больше не гарантирована, европейские страны приступили к беспрецедентному перевооружению. Это будет иметь огромные последствия для любого мирного урегулирования в Украине. Действительно, выживание Украины может зависеть от способности Европы подкрепить нынешнюю риторику о необходимости перевооружения конкретными шагами по увеличению производства оружия.

В ближайшие недели ЕС готовится представить крупный пакет мер по поддержке расходов на оборонный сектор, а отдельные страны, включая Германию, намерены радикально увеличить национальные оборонные бюджеты. Значительная часть растущего объема продукции европейской оружейной промышленности, скорее всего, будет направлена в Украину. Ведь европейские лидеры прекрасно понимают, что если сопротивление Украины ослабнет, они будут следующими на очереди.

Ожидается, что некоторые европейские страны также будут играть более непосредственную роль в обеспечении мирного соглашения в Украине. "Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией уже формируется, и практические обсуждения между военными руководителями по поводу возможного развертывания войск уже идут полным ходом. Однако до сих пор далеко не ясно, будут ли европейские войска в послевоенной Украине иметь мандат на участие в боевых действиях, что заставляет сомневаться в их эффективности в качестве сдерживающей силы.

Хотя детали остаются туманными, украинские командиры и их европейские партнеры в настоящее время обсуждают возможность военного присутствия "на земле, в небе и на море". Наиболее практичный вклад может быть в воздухе: коалиционные силы потенциально способны поставить эскадрильи истребителей и системы ПВО. Это позволит им закрыть небо над значительной частью Украины, сведя к минимуму угрозу, исходящую от российских ракет и беспилотников, без риска прямых столкновений между коалиционными и российскими силами.

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Официальные лица в Киеве и Европе по-прежнему рассчитывают на постоянную поддержку США. Прежде всего, это означает, что они должны возглавить дипломатический процесс, направленный на прекращение огня и начало серьезных мирных переговоров.

Хотя считается маловероятным, что администрация Трампа захочет сохранить прежний уровень военной помощи, США все же могут внести важный вклад в безопасность Украины в плане обмена разведданными, соблюдения санкций и поставки специальных боеприпасов, таких как ракеты и перехватчики ПВО. Пытаясь заручиться одобрением Трампа, Украина недавно выразила готовность оплатить будущие пакеты американского оружия, возможно, при поддержке европейских партнеров.

После двух месяцев ложных рассветов и неудачных перемирий очевидно, что путь к устойчивому урегулированию в Украине остается долгим и неопределенным. Радикальные изменения во внешней политике США при Трампе изменили представления о том, как может выглядеть возможное мирное соглашение в Украине, но сейчас постепенно начинает вырисовываться правдоподобная картина.

Естественно, первым шагом должно стать прекращение боевых действий. Если переговоры под руководством США все же приведут к прекращению огня, то уже ведутся подготовительные работы, которые должны позволить Украине и ее европейским партнерам сделать временную паузу в боевых действиях более постоянной. От европейских стран-участниц ожидается, что они закроют украинское небо и предоставят войска на земле, создавая условия для восстановления украинской нации. Параллельно с этим они должны значительно увеличить поток военной помощи Киеву и укрепить отечественную оборонную промышленность.

В конечном итоге, главной гарантией безопасности Украины останутся ВСУ. Вооруженные силы страны уже доказали свою состоятельность за последние три года полномасштабной войны. Если европейские партнеры Киева смогут принять вызов и оказать достаточную поддержку, Украина, похоже, готова продолжать охранять восточную границу Европы и защищаться от российской угрозы в течение многих лет.

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