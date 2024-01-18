Воевать не будут. Какие гарантии на самом деле предоставила Британия Украине

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Давайте немного еще поговорим о "гарантиях" vs "заверениях" относительно безопасности в международных отношениях. На фоне подписания соглашения с UK и продолжающегося обсуждения, что оно нам дает и что не дает.

Даже 5-я статья Вашингтонского договора о создании НАТО не гарантирует, что за членов Альянса будут автоматически воевать. Ведь именно воевать за кого-то — это о максимальном союзничестве и гарантиях.

Формулировка 5-й статьи довольно размыта — каждый член будет принимать такие меры, которые считает приемлемыми. Хотя на практике для обеспечения эффекта сдерживания военная деятельность Альянса и присутствие войск так организована, чтобы противник понимал, что если что, то воевать за уязвимых членов Альянса другие будут.

За нас никто воевать не будет. UK будет давать разнообразную помощь в форме вооружения и БК, тренировки, разведывательные данные, военно-техническое сотрудничество. Поэтому да, это совсем не те гарантии, которые бы нам хотелось бы.

Но любая деятельность идет от понимания национального интереса. И вот UK после 24.02.22 прошла соответствующую эволюцию относительно того, почему безопасность Украины важна для них и почему в нее стоит инвестировать путем различной помощи до порога готовности воевать за нас. И этот новый консенсус разделяют элиты (правящая и оппозиционная партии), аналитики и СМИ, а также население.

И вот именно эта эволюция понимания своего национального интереса в UK, которую можно прочитать и в практических шагах, и во фрейминге — это гарантия того, что соответствующие "заверения" будут выполнены. Как уже собственно увидели на практике после 24.02.22.

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