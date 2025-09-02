Бессмысленная сдача Донбасса: почему уступка Путину ничего не дает ни в военном, ни в политическом смысле

Related video

Последние территориальные требования Владимира Путина включают сдачу стратегически важных и хорошо укрепленных украинских земель на востоке страны. Москва призывает Киев в одностороннем порядке уйти с примерно одной трети территории Донецкой области, которая остается под контролем Украины, в рамках любого мирного соглашения. Другими словами, Путин стремится обеспечить за столом переговоров контроль над территорией, которую его армия не смогла завоевать за более чем три с половиной года полномасштабной войны.

Северная треть Донецкой области — это последняя оставшаяся часть промышленного региона Донбасса на востоке Украины, которая все еще находится под контролем Киева. С момента начала российской агрессии более десяти лет назад, в 2014 году, она находится в эпицентре вторжения Путина и является местом расположения самой обширной сети укреплений Украины. Предложенные Путиным условия мира представляют собой ряд серьезных политических и военных угроз для украинских властей.

Подарить России обширные территории, которые тысячи украинцев защищали ценой своей жизни, было бы, мягко говоря, крайне горькой пилюлей для украинского народа. Кроме того, это было бы воспринято как вознаграждение России за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. Это узаконило бы решение Путина о вторжении в Украину и создало бы почву для дальнейшей агрессии со стороны России.

Даже если президент Украины Владимир Зеленский лично склонен к умиротворению Путина, он не имеет конституционных полномочий на уступку территории. Изменения границ Украины должны быть согласованы посредством национального референдума. Любые признаки того, что Зеленский склонен принять территориальные требования Путина, скорее всего, вызовут сильную внутреннюю оппозицию. Это может дестабилизировать Украину, создав для России ряд возможностей для манипуляций. Ослабленная и раздробленная Украина будет гораздо более уязвима на поле боя и на дипломатической арене.

В противном случае, если Зеленский сохранит свою нынешнюю позицию и продолжит отвергать захват Путиным земель Донбасса, Кремль, вероятно, воспользуется этим отказом, чтобы отравить отношения украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, изобразив Украину главным препятствием на пути к миру. Путин, несомненно, с радостью воспользуется возможностью вбить клин между Киевом и Вашингтоном, поскольку Москва стремится изолировать Украину и ослабить международную поддержку украинских военных действий.

С военной точки зрения, сдача северной части Донецкой области поставила бы большую часть восточной Украины под угрозу захвата наступающими русскими войсками. В настоящее время этот регион служит бастионом против вторжения России. Хотя нет гарантии, что укрепленные районы смогут бесконечно сопротивляться российским атакам, Путин почти наверняка будет вынужден пожертвовать огромным количеством войск, прежде чем достигнет своей цели. В этом смысле оборонительный пояс Донбасса является одним из козырей Украины в ее войне на истощение против России.

За последние одиннадцать лет Украина построила ряд укреплений в северной части Донецкой области, сосредоточенных вокруг городов Славянск и Краматорск. Этот район служил логистическим центром для украинских военных действий и был в центре внимания при разработке стратегии глубокой обороны. Если Украина отступит из этой крепости, Россия сможет обеспечить себе важный плацдарм для дальнейшего продвижения, избежав при этом сотен тысяч жертв. Украинские военные будут вынуждены в спешке строить новые укрепления на значительно менее благоприятной местности.

С учетом того, что современные военные технологии благоприятствуют оборонительным операциям, пояс крепостей в северной части Донецкой области представляет собой серьезное препятствие для вторгшейся армии Путина. Повсеместное использование дронов над полем боя делает крупномасштабные механизированные прорывы чрезвычайно сложной задачей, в результате чего Россия вынуждена полагаться на небольшие группы пехоты для проникновения в передовые позиции Украины. Такой подход может быть успешным против слабо защищенных и построенных в спешке оборонительных позиций, но вряд ли окажется эффективным против наиболее укрепленного сектора украинской линии фронта.

Украинцы признают необходимость уступок, причем большинство из них согласны с тем, что территории страны, которые в настоящее время оккупированы Россией, вероятно, останутся под контролем Кремля в рамках любого мирного урегулирования. Однако, что особенно важно, почти никто в Украине не верит, что передача дополнительных непокоренных территорий в Донбассе удовлетворит имперские амбиции Путина или устранит угрозу будущих российских вторжений. Напротив, большинство украинцев согласны с тем, что это только воодушевит Кремль и подтолкнет Путина к дальнейшим действиям.

С военной и политической точки зрения Украине не имеет смысла соглашаться на территориальные требования России и добровольно сдавать северную часть Донецкой области в рамках мирного соглашения. До тех пор, пока Киев продолжает контролировать пояс крепостей Донбасса, есть большая вероятность, что украинские военные смогут превратить весь регион в кладбище для вторгшейся армии Путина. Между тем, отступление оставит большую часть Украины без защиты и резко подорвет веру в руководство страны.

Даже если Путин сосредоточит свои лучшие воинские части в попытке завершить завоевание Донбасса, ему почти наверняка придется заплатить очень высокую цену за любые значительные успехи. Действительно, российская армия может на годы увязнуть в ожесточенных боях, которые затмят предыдущие изнурительные сражения и, возможно, изменят весь ход войны. Именно поэтому Путин настаивает на том, чтобы Украина сдала регион без боя, и это помогает объяснить, почему Украина не хочет этого делать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

