Личная цель Путина: почему РФ активизировалась в Серебрянском лесничестве и готовится ли захват Славянска

Россияне активизировались в Серебрянском лесу: как это влияет на ситуацию на Лиманском направлении

Россияне значительно активизировались в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении. После длительного периода безрезультатных атак противник смог продвинуться вблизи Серебрянки и в самом лесу.

В Серебрянском лесничестве месяцами ничего не менялось — россияне атаковали, но безрезультатно. Этот лесной массив площадью более 107 гектаров тянется от оккупированной Кременной до границы с Донецкой областью. С осени 2022 года, после захвата Кременной российскими войсками, через лес проходит линия фронта.

Россияне до последнего времени использовали густой лес для того, чтобы прятать свою технику и незаметно приближаться к украинским позициям. Особенно опасно то, что бои приближаются к Северску — важному городу, который контролирует подходы ко всему региону.

В последние дни ситуация изменилась не в пользу украинских защитников. Оккупанты имели незначительные тактические успехи на нескольких участках лесничества.

Подразделения 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад оккупантов продолжают наступать в самом Серебрянском лесничестве в сторону слияния Черного Жеребца и Северского Донца (в направлении села Дроновка), что значительно усложняет положение наших подразделений, которые продолжают обороняться восточнее, вдоль берега Северского Донца, даже к востоку от Серебрянки. Судя по всему, в ближайшее время противник сможет полностью занять лесничество вплоть до реки Ч. Жеребец.

Сейчас самая сложная ситуация — в лесу на северном берегу Северского Донца от населенного пункта Григорьевка до Дроновки. Кроме того, оккупанты давят в направлении Ямполя.

Параллельно российские войска активизировали наступательные действия вблизи Серебрянки в Бахмутском районе Донецкой области.

Россияне контролируют господствующие высоты в районе нп Белогоровка, что создает сложные условия для украинских защитников в Серебрянском лесничестве. Главная задача россиян — ликвидация присутствия Сил обороны в Серебрянском лесничестве и продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Западные разведки говорят о смещении акцента военных действий на запад — то есть в сторону Северска. Собственно, Северск станет ареной самых тяжелых боев следующих недель.

Город расположен на реке Бахмутка и ее притоках: Яме и Каменке. Местность вокруг богата природными ресурсами. Здесь разведано и эксплуатируется Ямское месторождение доломита, Ямское месторождение кварцевого песка, песка строительного, Ямское месторождение мела, Ямское месторождение глины, аргиллитов. Именно это и привлекает оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на днях сообщал об усилении давления врага на севере Донбасса и Лиманском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

Подразделения Сил обороны Украины ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и при возможности проводят активные контрнаступательные действия в ответ.

По информации координатора группы "Информационное сопротивление" К. Машовца, Силы обороны Украины несколькими успешными контратаками ликвидировали тактическое вклинивание противника в направлении Катериновка — Глущенково, продолжают успешно оборонять Карповку и Редкодуб. Есть информация, что в полосе действия 3-й мсд той же 20-й ЗВА противника ВСУ или отбили село Грековка, или вытеснили из него ее подразделения, переведя село в "серую зону" (впрочем, эта информация все равно требует уточнения).

На Северском направлении россияне стали чаще атаковать с помощью артиллерии, в частности среднесуточное количество достигло 170-180 обстрелов. Оккупанты пытаются обойти Северск по направлению Серебрянского лесничества, чтобы выйти на расстояние, которое бы позволяло им держать Славянск под огневым контролем с использованием ствольной артиллерии.

Подчеркиваю важность Лиманского направления в общей системе российского наступления. Активизация россиян в направлении Северска представляет угрозу для восточного фланга Славянско-Краматорской агломерации. Северск находится на критически важной позиции и его потеря может осложнить оборону всего региона.

Также замечу, что Славянск, к которому пытаются прорываться оккупанты, имеет важное символическое значение для Путина. Поскольку Россия уже однажды "потеряла" этот населенный пункт, когда украинская армия выбила оттуда оккупантов во время боевых действий в 2014 году. И этот удар был для Кремля достаточно болезненным. Кроме идеологической составляющей, Славянск имеет и важное военное значение — это один из ключевых районов укрепленной украинской обороны.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, враг движется вдоль административной границы Донецкой области, пытаясь при этом обойти Славянск и Краматорск. Противник понимает, что эти города ему не взять, даже если сровнять с землей.

"Поэтому они и пытаются сделать большой обход, но, к счастью, у нас Лиманское оперативное направление — одно из самых устойчивых по обороноспособности",- пояснил Жданов.

Сейчас оккупанты фактически "уперлись в линию" обороны. Даже если россияне достигнут тактических успехов, стратегически захватить агломерацию им не удастся из-за мощной обороны и сложности штурма промышленных центров.

Кроме того, на ситуацию на фронте влияют не только военные, но и политические факторы. Международное давление на Российскую Федерацию сыграло свою роль в замедлении темпов российского наступления. Успешные действия сил обороны по ключевым направлениям не позволили реализовать политическую составляющую российского наступления — создание буферных зон глубиной до 20 километров.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

