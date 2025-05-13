"Прячешься за пеньки, потому что больше не за что": пехота рассказала о боях в Серебрянском лесу

В Серебрянском лесу на Лиманском направлении идут жесткие бои — ВС РФ выжигают блиндажи и охотятся на защитников с неба. Украинские военные рассказали, как им удается в этих условиях не только выживать, но и эффективно уничтожать врага.

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Об этом говорится в материале "Радио Свобода" от 12 мая, для которого журналисты взяли интервью у пехотинцев 53 отдельной механизированной бригады ВСУ.

По словам воинов, самое трудное — это зайти на позицию и выйти из нее или сходить за провизией, когда заканчиваются запасы.

"Помню мой первый заход на наблюдательный пункт — нас вел проводник, мы должны были еще провизию принести ребятам. Мы в такой "замес" попали — с половины седьмого утра и до 17 часов вечера нас крыли всем, чем можно. Как мыши бегали, прятались. Минометы, "сбросы", артиллерия. После этого я начал учиться — как ходить, где безопаснее, осмотрел все блиндажи на пути к позициям, в которых можно спрятаться", — вспомнил пехотинец Влад.

Его собрат Анатолий рассказал, что универсальных правил для работы в Серебрянском лесу нет. Иногда точки назначения надо добраться быстро, а иногда наоборот медленно. Очевидно одно: нужно смотреть, слушать, держать связь с подразделениями РЭБ и бежать, когда дают сигнал о чистом небе. Ведь тишина продлится недолго — 15-20 минут.

Бои в Серебрянском лесу: главная опасность — это "птички"

Военный Сергей объяснил, что в случае, если вражеский дрон зафиксировал, за деревья, которые еще остались, спрятаться не получится. Лучше всего — стрелять по БПЛА и двигаться в сторону, оставляя квадрат, потому что вскоре на это же место прилетит новый беспилотник.

"Они ошибок не прощают. Если уж незаметным добрался до блиндажа — сиди там и не рыпайся. Как только вылезешь — "спалишься" — и все", — подчеркнул его побратим и тезка Сергей.

Фото Серебрянского леса, где идут бои на Луганщине Фото: Getty Images - Getty

По словам Влада, иногда дроны пролетают мимо — вглубь обороны, а иногда фиксируют цели и быстро летят обратно. Однако расслабляться нельзя, ведь дрон направляется зарядиться гранатами, чтобы зафиксированные цели поразить.

Небо нужно не только слушать, но и смотреть на него. Как пояснили в пехоте, дроны залетают спереди и "зависают" над тропами, ожидая ВСУ для "сбросов". Когда БПЛА движется, его можно услышать, однако "висят" в воздухе они бесшумно. Влад подчеркнул, что лучшее оружие против Mavic — это дробовик.

Бои в Серебрянском лесу: как происходят эвакуация и заход на позиции

Пехотинцам часто приходится самим переносить раненых — на носилках или просто на спине. Тот, кто эвакуирует, становится легкодоступной целью, а из-за деревянных бревен под ногами трудно тянуть собратьев. Кроме того, на пути могут быть противопехотные мины.

На позиции также ходят пешком. "Новички", бывает, жалуются, что больше не могут, но приходится бежать через "не могу", чтобы не подвергать опасности себя и побратимов. Позиции ВС РФ обстреливают круглосуточно, одну такую атаковали "всем чем можно" 3-4 суток подряд.

Заходя на позицию, бойцы имеют на себе примерно 20 килограммов дополнительного веса — бронежилет, каску, подсумки, автомат, боекомплект, воду, еду и тому подобное. Со всем этим приходится бегать примерно 6 километров.

Двигаясь на позиции, защитники останавливаются, но после сигнала о чистом небе переходят на бег. Вечером не передвигаются, что заметны, а днем для всех дел выбирают "окно". Речь идет о времени, когда не так много дронов, поэтому можно "проскочить". Однако в последнее время в целом вражеских "птичек" стало гораздо больше.

"Буквально 4 месяца назад такого количества здесь не было. Как-то спокойнее мы перемещались. А сейчас часто бывает, что надо за водой пойти или провизией — а выйти из блиндажа не дают. Даже обстрелы не так страшны. Потому что вылезешь — сожжешь позицию и ночью тебя накроют. Поэтому приходится терпеть, сидеть и ждать, когда ситуация позволит выйти. Но нормально. Воюем", — отметил Андрей.

Серебрянский лес — "уже просто поле"

ВС РФ регулярно атакуют управляемыми авиабомбами и дистанционно минируют территорию с помощью дронов. Используют при этом "интересные такие мины" зеленого цвета. По словам Сергея, такие плохо видно. Украинские блиндажи постоянно жгут, поэтому защитникам приходится вылезать ночью и тушить пожары с лопатами. Цель врага — не столько уничтожить укрепления, сколько выгнать оттуда живую силу.

Фото Серебрянского леса, где идут бои на Луганщине Фото: Getty Images

Переделать или укрепить укрытие — "очень сложно", ведь над головой постоянно летают БПЛА. Единственная возможность появляется, когда туман, ведь "птички" летают менее активно. Однако вместо дронов возникает другая опасность — к ВСУ могут незаметно подойти российские штурмовики.

"У нас там уже просто поле. Это пока не лес, а лесопосадка. Там как идешь и что-то летит — прячешься за те пеньки, потому что больше не за что. Так и двигаешься перебежками — ищешь где пенек больше", — описал Влад.

Андрей объяснил, что в Серебрянском лесу нужно много бегать и знать, когда остановиться. Если ярко светит солнце, бойцов прячут тени. Камера на FPV-дронах слабая, поэтому важно просто "не маячить".

ВС РФ применяют дроны на оптоволокне в Серебрянском лесу

Россия в основном штурмует дронами, применяя "сбросы" и FPV. Однако Mavic и обычные FPV-дроны может глушить РЭБ, поэтому оккупанты все чаще используют БПЛА на оптоволокне. Сергей рассказал, что противодействие одно — доставать провод и ломать его, прерывая сигнал.

Однако дроны на оптоволокне далеки от идеала: они не такие маневренные, как обычные FPV, и могут детонировать, налетая на сорняк. Раньше ВС РФ оставляли катушку на базе, а теперь цепляют к "птичкам", поэтому летают они медленно и аккуратно.

Сейчас в Серебрянском лесу появилась "зеленка", поэтому на веточки защитники могут цеплять сетки или веревки. Такая ловушка может остановить вражеский FPV-дрон.

Бои в Серебрянском лесу: оккупантов заставляет воевать страх

Украинские дроны фиксируют штурмовиков ВС РФ "за километры", но в туман и дождь они не летают. В основном оккупанты лезут на рассвете или вечером. Днем, как рассказал Сергей, не наступали уже давно.

Россияне, которые сдались в плен, признаются, что особого желания воевать по ту сторону нет. Однако выбора нет — за подразделениями стоят заградительные отряды и обратно не выпускают.

"Трудно, потому что там того Серебрянского леса уже не осталось. Одни зубочистки стоят. Все верхушки кассетными снарядами уничтожило. Их техника туда не заедет, потому что там навалено очень много бревен. Там за пару километров их будет видно, потому что быстро она не поедет. Поэтому, как правило, штурмуют пехотой. Их высаживают там за 3-5 километров, и они идут пешком. Дроны наши их быстро вычисляют, хотя они и стараются дистанцию держать по 50-70 метров. Или парами идут. По двое", — сообщил Сергей.

Химические удары в Серебрянском лесу: детали от ВСУ

Пехотинец Андрей вспомнил, как в конце февраля вместе с побратимами двое суток не мог выйти с позиции. Среди прочего их атаковали "химией какой-то".

"Глаза жжет страшно, лицо тоже. Как надышишься этими парами — по носу кровь идет. Неприятные, мягко говоря, ощущения", — вспомнил Андрей.

Фото Серебрянского леса, где идут бои на Луганщине Фото: Getty Images

Он подчеркнул, что худшее поведение пехоты на позициях — это паника, ведь она быстро распространяется и тогда "это конец". Во время перемирия на Пасху в Серебрянском лесу было "немного тише", вражеские дроны летали, но не так мучили "сбросами". Однако доверия к врагу у пехоты в целом нет.

"Надо выполнить задание любой ценой — идешь и выполняешь. Все что не летает — это уже для нас привычно. Самое главное — дойти, выйти, если надо кого-то забрать — забираешь. Все это делаешь максимально аккуратно. Для меня самое главное — уничтожать врага", — подытожил Влад.

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