"Видим тенденцию роста": эксперт указал 2 направления, где ВС РФ может готовить "летнее наступление"

На фоне разговоров об объявлении временного перемирия поведение России свидетельствует о том, что она не оставляет своей основной цели в этой войне — капитуляции Украины и может готовить масштабное наступление как минимум на двух участках фронта.

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Об этом в комментарии Фокусу сказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

По его словам, Россия не отошла от своей главной цели в этой войне — капитуляции Украины, и в этом ключе многое ставит в этой войне на весенне-летнюю компанию, чтобы достичь своей цели.

"Мы видим, что украинские мониторинговые каналы говорят о том, что в России усиливаются мобилизационные процессы. Скорее всего, с большой вероятностью накопить РФ большие силы и средства на Запорожском направлении будет проблематично. Там сильная зона и скрыть большое количество войск там будет трудно. На Херсонщине нужно будет переправляться через Днепр, также очень проблематично. Накопить большое количество средств и войск скорее всего будет возможным в Сумской области, где они смогут на своей территории в определенных местах собирать силы и средства", — отметил он.

Агиль Рустамзаде отметил, что сейчас заметно, что идет активизация наступательных действий на Сумском направлении, а также есть активизация по всему восточному фронту.

"По нескольким направлениям мы видим постоянную тенденцию роста наступательных действий. Но какими силами Российская Федерация захочет провести наступательную операцию, пока сказать сложно. Вероятно, что наступление будет по нескольким направлениям. За 2 года наступательных операций РФ предпочитает не формировать ударный кулак на одном направлении, а распылять и атаковать по нескольким направлениям", — сказал эксперт.

Напомним, Председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Григорий Карасин заявил, что его "настораживает" ультиматум Украины. Он обвинил Киев в нежелании искать "приемлемые решения" или идти на компромисс для прекращения огня.

11 мая президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле, заявив, что это может быть "потенциально большим днем".