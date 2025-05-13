"Бачимо тенденцію зростання": експерт вказав 2 напрямки, де ЗС РФ може готувати "літній наступ"

На тлі розмов про оголошення тимчасового перемир'я поведінка Росії свідчить про те, що вона не полишає своєї основної цілі у цій війні — капітуляції України і може готувати масштабний наступ щонайменше на двох ділянках фронту.

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Про це в коментарі Фокусу сказав азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

За його словами, Росія не відійшла від своєї головної мети в цій війні — капітуляції України, і у цьому ключі багато ставить у цій війні на весняно-літню компанію, щоб досягти своєї мети.

"Ми бачимо, що українські моніторингові канали говорять про те, що в Росії посилюються мобілізаційні процеси. Швидше за все, з великою ймовірністю накопичити РФ великі сили та засоби на Запорізькому напрямі буде проблематично. Там сильна зона і приховати велику кількість військ там буде важко. На Херсонщині потрібно буде переправлятися через Дніпро, також дуже проблематично. Накопичити велику кількість коштів та військ швидше за все буде можливим у Сумській області, де вони зможуть на своїй території у певних місцях збирати сили та кошти", — зазначив він.

Агіль Рустамзаде зауважив, що зараз помітно, що йде активізація наступальних дій на Сумському напрямку, а також є активізація по всьому східному фронті.

"За декількома напрямками ми бачимо постійну тенденцію зростання наступальних дій. Але якими силами Російська Федерація захоче провести наступальну операцію, поки що сказати складно. Ймовірно, що наступ буде за кількома напрямками. За 2 роки наступальних операцій РФ вважає за краще не формувати ударний кулак на одному напрямку, а розпорошувати та атакувати по кількох напрямках", — сказав експерт.

Нагадаємо, Голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Григорій Карасін заявив, що його "насторожує" ультиматум України. Він звинуватив Київ у небажанні шукати "прийнятні рішення" або йти на компроміс задля припинення вогню.

11 травня президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі, заявивши, що це може бути "потенційно великим днем".