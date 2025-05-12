Зеленський згоден на переговори з Путіним навіть попри відмову від перемир'я, — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним, але висунув умову — припинення вогню з 12 травня. Однак стало відомо, що зустріч відбудеться не залежно від того, чи погодиться Кремль на режим тиші.

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Про це 11 травня повідомили в Axios.

Зеленський заявив, що готовий до мирних переговорів з Путіним у Стамбулі (Туреччина). Якщо особиста зустріч відбудеться, вона стане першою з початку повномасштабної війни. Україна очікує, що з 12 травня розпочнеться перемир’я, до якого закликав президент США Дональд Трамп.

Повідомляється, що 10 травня з Трампом говорили телефоном Зеленський і лідери кількох країн НАТО. Вони запевнили, що готові до безумовного припинення вогню на 30 днів. Політику також повідомили, що Київ готовий до прямих перемовин з Кремлем, якщо буде встановлений режим тиші. Розмова тривала 15 хвилин.

Путін відповів на умови того ж вечора, не прийнявши пропозицію про перемир’я. Однак він погодився на зустріч у четвер. Зі слів неназваного українського чиновника, Зеленський приїде в Стамбул навіть у випадку, якщо припинення вогню не відбудеться.

За кілька годин до згоди Зеленського на зустріч Трамп заявив, що після переговорів Україна зможе визначити, чи можлива угода. Якщо ні, Європа й США зможуть відповідно відреагувати. Водночас Трамп дорікнув лідеру РФ, що той "надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні", і висловив сумнів, що буде укладений мир.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що перемир’я — це перший крок до миру, який "підтвердить готовність Росії закінчити вбивства".

Голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації Григорій Карасін заявив, що його "насторожує" ультиматум України. Він звинуватив Київ у небажанні шукати "прийнятні рішення" або йти на компроміс задля припинення вогню.