Зеленский согласен на переговоры с Путиным даже несмотря на отказ от перемирия, — СМИ

Президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным, но выдвинул условие — прекращение огня с 12 мая. Однако стало известно, что встреча состоится независимо от того, согласится ли Кремль на режим тишины.

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Об этом 11 мая сообщили в Axios.

Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с Путиным в Стамбуле (Турция). Если личная встреча состоится, она станет первой с начала полномасштабной войны. Украина ожидает, что с 12 мая начнется перемирие, к которому призвал президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что 10 мая с Трампом говорили по телефону Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО. Они заверили, что готовы к безусловному прекращению огня на 30 дней. Политику также сообщили, что Киев готов к прямым переговорам с Кремлем, если будет установлен режим тишины. Разговор длился 15 минут.

Путин ответил на условия в тот же вечер, не приняв предложение о перемирии. Однако он согласился на встречу в четверг. По словам неназванного украинского чиновника, Зеленский приедет в Стамбул даже в случае, если прекращение огня не произойдет.

За несколько часов до согласия Зеленского на встречу Трамп заявил, что после переговоров Украина сможет определить, возможна ли сделка. Если нет, Европа и США смогут соответственно отреагировать. В то же время Трамп упрекнул лидера РФ, что тот "слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне", и выразил сомнение, что будет заключен мир.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что перемирие — это первый шаг к миру, который "подтвердит готовность России закончить убийства".

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что его "настораживает" ультиматум Украины. Он обвинил Киев в нежелании искать "приемлемые решения" или идти на компромисс для прекращения огня.