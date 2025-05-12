"Наглый ультиматум": в Кремле прокомментировали ответ Зеленского на предложение Путина, — росСМИ

Вместо поиска "приемлемых решений" президент Украины Владимир Зеленский предпочитает "наглые ультиматумы", утверждает председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин. В России считают, что президент Владимир Путин совершил "очередной гроссмейстерский ход".

Related video

Слова российского чиновника и нескольких других чиновников передало издание "Известия" 12 мая в статье "Прекращение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ".

Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что он лично ждет Путина в Стамбуле в случае, если Кремль пойдет на прекращение огня с 12 марта, Карасин выразил недоверие к его словам. Также российский чиновник сказал, что это вызывает "недоверие".

"Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться. Посмотрим, есть еще время. Но это настораживает", — отметил Карасин.

По мнению чиновника РФ, Киев не хочет искать "приемлемых решений" или идти на компромиссы для прекращения огня.

Также Карасин добавил, что от Запада снова поступают сигналы об усилении санкций, однако там якобы "прекрасно понимают, что никакой изоляции России не получилось".

Так называемый "посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима" Родион Мирошник также дал комментарии изданию по поводу реакции Зеленского на предложение Путина. Он отметил, что сейчас "нет смысла углубляться в смысл переговоров".

"Президент все сказал, основные комментарии сделаны, поэтому все сформулировано достаточно четко и понятно. Дальше пока нет смысла что-то детализировать и куда-то идти, сейчас с нашей стороны шаг сделан", — сказал Мирошник.

Один из российских экспертов, проректор Дипакадемии Олег Карпович, назвал в комментарии изданию предложение, озвученное Путиным, "очередным гроссмейстерским ходом".

Напомним, 11 мая президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина относительно прямых переговоров в Стамбуле, заявив, что это может быть "потенциально большим днем".

Вскоре Дональд Трамп сказал, что Украина должна "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Турции.