"Сейчас же!": Украина должна согласиться на переговоры с РФ в Турции, – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

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Американский лидер заявил в соцсети Truth Social, что президент РФ Владимир Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня, а хочет договориться о возможном завершении "кровавой бойни" на встрече в Турции 15 мая.

По словам Трампа, на этой встрече можно будет определить, возможна ли договоренность. Если же стороны не придут к согласию, Европа и США "будут знать, на чем все держится, и смогут действовать соответственно".

"Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу, сейчас же!" — заключил президент США.

Публикация Трампа в Truth Social Фото: Скриншот

Напомним, 11 мая Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. По его словам, встреча делегаций может состояться в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что фундаментом для начала переговоров с РФ может стать полноценный режим прекращения огня.