"Негайно!": Україна має погодитися на переговори з РФ у Туреччині, — Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

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Американський лідер заявив у соцмережі Truth Social, що президент РФ Володимир Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню, а хоче домовитися про можливе завершення "кривавої бійні" на зустрічі в Туреччині 15 травня.

За словами Трампа, на цій зустрічі можна буде визначити, чи можлива домовленість. Якщо ж сторони не дійдуть згоди, Європа і США "знатимуть, на чому все тримається, і зможуть діяти відповідно".

"Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч, негайно!" — підсумував президент США.

Публікація Трампа в Truth Social Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 травня Путін заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. За його словами, зустріч делегацій може відбутися в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Зі свого боку глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що фундаментом для початку переговорів із РФ може стати повноцінний режим припинення вогню.