Закончится кровавая баня: Трамп ответил на предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "потенциально великим" день, когда президент Российской Федерации Владимир Путин согласился на переговоры с Украиной в Стамбуле. Глава Белого дома отметил, что хотел бы вместо войны заниматься торговлей и восстановлением.

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Реакция Трамп на выступление Путина появилась в его аккаунте в соцсети Truth Social.

Американский президент опубликовал свой ответ в полночь (по времени Вашингтона), через пять часов после заявления главы Кремля. Трамп выразил надежду, что свершится война, которую он назвал "кровавой баней". Кроме того, глава Белого дома написал, что следующая неделя будет важной, а он будет работать с обеими сторонами.

"Потенциально большой день для России и Украины! Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. США хотят сосредоточиться вместо этого на восстановлении и торговле. Накануне ВАЖНАЯ неделя!" — написал он.

Выступление Путин — реакция Трампа на заявление президента РФ Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский пока не ответил на идею Путина и комментарий Трампа. Между тем медиа Barron опубликовало слова президента Франции Эмманюэля Макрона, сказанные во время прибытия в Перемышль. Макрон заявил, что заявление президента РФ о прямых переговорах с Украиной "недостаточно", поскольку от него ожидали 30-дневное безусловное прекращение огня. По мнению французского политика, Кремль снова "ищет выход, но все еще хочет выиграть время" и еще раз медлит, как не раз это делал раньше.

"Безоговорочное прекращение огня по определению не предусматривает переговоров", — привело медиа позицию Макрона.

Выступление Путина о переговорах — детали

Отметим, около 2 часов 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил перед прессой, перед этим опоздав на два часа. В своей речи глава Кремля рассказал об удачном проведении парада на 9 мая, поблагодарил почти три десятка лидеров государств, которые стояли рядом с ним на трибуне. После этого Путин сообщил, что готов начать прямые переговоры с Украиной. По его словам, переговоры могли бы состояться в Стамбуле 15 мая.

В то же время, за несколько часов до выступления Путина появилось совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и глав Франции, Германии, Польши, Великобритании, которые прибыли в Киев. Главы государств обратились к Путину и предложили прекратить огонь на 30 дней, начиная с понедельника 12 мая. Чиновники отметили, что прекращение огня должно быть безусловным, и только после этого могут начаться прямые переговоры о завершении войны.

Напоминаем, 11 мая спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил первую реакцию РФ на предложение прекращения огня и прямых переговоров с Украиной.