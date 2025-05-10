"У нас – своя позиция": в РФ отреагировали на предложение Украины о 30-дневном прекращении огня

Россия обдумает предложение Украины и стран Запада о 30-дневном прекращении огня. Москва имеет свою позицию по вопросу перемирия.

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Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому каналу CNN.

"Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция", — сказал он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин несколько дней назад объявил трехдневное перемирие в Украине. Согласится ли Путин на перемирие сроком на месяц, пока неясно.

"Слышали ли вы о реакции Киева? Нет, и мы тоже. Слышали ли вы критику в адрес Киева за то, что он может дать ответ или не хочет дать ответ? Нет. Если бы в Киеве хотели прекратить огонь, почему бы не сделать это хотя бы на три дня?" — спросил Песков.

Кроме этого, чиновник заявил об открытости РФ к диалогу и попыткам урегулировать войну в Украине, но давить на Москву бесполезно. Песков отметил, что в России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа.

"Россия устойчива к любому давлению. Мы открыты к диалогу и попыткам урегулировать конфликт в Украине", — подытожил он.

Напомним, источники Аxios сообщали о готовности президента Украины Владимира Зеленского начать прямые мирные переговоры с Россией, если удастся заключить соглашение о прекращении огня.

Фокус ранее писал, что спецпосланник США Стивен Уиткофф представит Владимиру Путину "документ с 22 предложениями" о перемирии в Украине.