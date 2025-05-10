Зеленский готов к прямым переговорам с Россией после прекращения огня, — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые мирные переговоры с Россией в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Related video

Об этом сообщили два источника агентства Аxios, осведомленные о ходе дискуссий.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры сообщили президенту США Дональду Трампу, что в случае достижения соглашения о прекращении огня Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Если Путин откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России.

"Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и выступила за прямые переговоры с Россией", — рассказал один из собеседников.

Второй источник сказал, что Трамп был рад услышать поддержку его предложения.

"Теперь мы ждем ответных действий России", — указал источник.

Напомним, в Киеве объявили о готовности прекратить огонь с 12 мая сроком на 30 дней. Зеленский отмечал, что такое решение стало четкой позицией лидеров стран Евросоюза.

Соединенные Штаты уверены, что всеобъемлющее прекращение огня в Украине на 30 дней станет основой для завершения большой войны в Украине.