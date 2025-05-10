"У нас — своя позиція": у РФ відреагували на пропозицію України про 30-денне припинення вогню

Росія обміркує пропозицію України та країн Заходу про 30-денне припинення вогню. Москва має свою позицію щодо питання перемир'я.

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Про це сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському каналу CNN.

"Нам необхідно обміркувати це. Це новий розвиток подій. У нас є своя позиція", — сказав він.

За його словами, президент РФ Володимир Путін кілька днів тому оголосив триденне перемир'я в Україні. Чи погодиться Путін на перемир'я терміном на місяць, поки неясно.

"Чи чули ви про реакцію Києва? Ні, і ми теж. Чи чули ви критику на адресу Києва за те, що він може дати відповідь або не хоче дати відповідь? Ні. Якби в Києві хотіли припинити вогонь, чому б не зробити це хоча б на три дні?" — запитав Пєсков.

Крім цього, чиновник заявив про відкритість РФ до діалогу і спроб врегулювати війну в Україні, але тиснути на Москву марно. Пєсков зазначив, що в Росії цінують посередницькі зусилля президента США Дональда Трампа.

"Росія стійка до будь-якого тиску. Ми відкриті до діалогу і спроб врегулювати конфлікт в Україні", — підсумував він.

Нагадаємо, джерела Аxios повідомляли про готовність президента України Володимира Зеленського розпочати прямі мирні переговори з Росією, якщо вдасться укласти угоду про припинення вогню.

Фокус раніше писав, що спецпосланець США Стівен Віткофф представить Володимиру Путіну "документ із 22 пропозиціями" про перемир'я в Україні.