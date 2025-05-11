"Готовы возобновить": Путин предложил возобновление прямых переговоров с Украиной, — заявление с пресс-конференции

Поздно вечером 10 мая президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, в ходе которой высказал позицию Кремля относительно режима прекращения огня. Также кремлевский лидер заявил о готовности к возобновлению прямых переговоров с Киевом "без предварительных условий", и сказал, что "предложение на столе" и в дальнейшем решение — за украинской стороной.

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Фокус передает главное из выступления Путина со ссылкой на онлайн-трансляцию пресс-конференции в YouTube-канале "Форпост видео".

Путин выступал не только перед российскими журналистами, но и представителями западных медиа, в частности телекомпаний CNN, NBC и BBC.

Пресс-конференция началась около 01:35 часов из-за длительного опоздания кремлевского лидера. Выступление началось с того, что Путин поздравил всех с Днем победы и поблагодарил партнеров, которые прибыли в Москву для участия в параде.

Одним из первых заявлений российского президента были слова о том, что Кремль передал Западу свою позицию о готовности продолжения перемирия после трехдневного "перемирия" до 9 мая.

Около 01:50 Путин заявил о готовности возобновления прямых переговоров с Украиной.

Также Путин заявил, что такие переговоры могут состояться уже в четверг, 15 мая.

По словам кремлевского лидера, Россия готова к переговорам "без предварительных условий".

Перед началом пресс-конференции Владимира Путина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты не будут задавать вопросы из-за того, что "уже довольно поздно".

Стоит отметить, что перед этим китайские СМИ, в частности агентство Xinhua, сообщили о том, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий".

Напомним, перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение 30-дневного прекращения огня, заявив, что у России есть "своя позиция".

Украина заявила 10 мая о перемирии с Россией на 30 дней, которое стартует с 12 мая.