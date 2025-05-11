"Нет смысла затягивать": Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отправиться в Турцию на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если Москва пойдет на прекращение огня с 12 мая.

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Об этом президент Украины написал в своем Telegram-канале. По словам политика, предварительное полное и длительное прекращение огня нужно, чтобы дать "необходимую основу дипломатии".

"Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", — написал Зеленский.

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Возможные переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, 11 мая Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. По его словам, встреча делегаций может состояться в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

В тот же день Зеленский допустил возможность прямых переговоров, но настоял, что россиянам следует прекратить огонь с 12 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с РФ в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.