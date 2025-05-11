Задумались о конце войны: Зеленский согласился на переговоры и озвучил, чего ждет от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле. Глава государства допустил возможность прямых переговоров, но настоял, что россиянам следует немедленно прекратить огонь с 12 мая.

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Реакция Зеленского на предложение переговоров о мире появилась в Telegram-канале президента.

Сообщение украинского президента опубликовано в 10 часов 11 мая, через восемь часов после выступления Путина и заявления о потенциальной встрече в Стамбуле. Зеленский отметил "хороший знак" от россиян, которые, вероятно, готовы к завершению войны. В то же время он озвучил условие Украины для начала переговоров — немедленное и безусловное прекращение огня, которое должно начаться с 12 мая.

"Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — говорится в заметке Зеленского.

Переговоры о мире — комментарий Зеленского на заявление Путина о встрече в Стамбуле Фото: Скриншот

На слова Путина утром отреагировал также глава офиса президента Андрей Ермак. В Telegram чиновник повторил условия, озвученные Зеленским. В заметке указано, что "сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное". В предыдущем сообщении, которое появилось вечером 10 мая, говорится о встрече с главами дипломатических ведомств Франции, Великобритании и Германии. Тема разговора — "механизмы воплощения и мониторинга 30-тидневного прекращения огня, а также о мерах принуждения России к этому".

Переговоры о мире — комментарий Ермака на заявление Путина о встрече в Стамбуле Фото: Скриншот

Переговоры о мире — детали

Отметим, в ночь на 12 мая президент РФ Владимир Путин озвучил свою позицию относительно завершения войны и переговоров. Как заявил глава Кремля, он готов возобновить прямые переговоры с Украиной. По его словам, они могут возобновиться в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая. Выступая перед журналистами, встреча с которыми состоялась с двухчасовым опозданием, Путин также поблагодарил глав почти 30 государств, принимавших парад ВС РФ.

Перед этим появилось совместное заявление Зеленского, а также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Четверо политиков озвучили "ультиматум" Путину, в котором требовали немедленного прекращения огня с 12 мая. При этом отмечалось, что речь идет о перемирии на суше, в воздухе и на море. Продолжительность — не менее 30 суток, и мониторинг, вероятно, будет поддерживаться с помощью США.

Напоминаем, утром 11 мая президент США Дональд Трамп отреагировал на предложения РФ и Украины относительно переговоров о мире.