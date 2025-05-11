Замислились про кінець війни: Зеленський погодився на переговори та озвучив, чого чекає від Путіна

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо відновлення переговорів у Стамбулі. Глава держави допустив можливість прямих переговорів, але наполіг, що росіянам слід негайно припинити вогонь з 12 травня.

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Реакція Зеленського на пропозицію переговорів про мир з'явилась у Telegram-каналі президента.

Допис українського президента опублікований о 10 год 11 травня, через вісім годин після виступу Путіна та заяви про потенційну зустріч у Стамбулі. Зеленський наголосив на "хорошому знаку" від росіян, які, ймовірно, готові до завершення війни. Водночас він озвучив умову України для початку переговорів — негайне та безумовне припинення вогню, яке має початись з 12 травня.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", — ідеться у дописі Зеленського.

Переговори про мир - коментар Зеленського на заяву Путіна про зустріч в Стамбулі Фото: Скриншот

На слова Путіна зранку відреагував також глава офісу президент Андрій Єрмак. У Telegram посадовець повторив умови, озвучені Зеленським. У дописі вказано, що "спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше". У попередньому повідомленні, яке з'явилось увечері 10 травня, ідеться про зустріч з главами дипломатичних відомств Франції, Британії та Німеччини. Тема розмови — "механізми втілення та моніторингу 30-ти денного припинення вогню, а також про заходи примусу Росії до цього".

Переговори про мир - коментар Єрмака на заяву Путіна про зустріч в Стамбулі Фото: Скриншот

Переговори про мир — деталі

Зазначимо, в ніч на 12 травня президент РФ Володимир Путін озвучив свою позицію щодо завершення війни та перемовин. Як заявив очільник Кремля, він готовий відновити прямі переговори з Україною. З його слів, вони можуть відновитись у Стамбулі, починаючи з четверга 15 травня. Виступаючи перед журналістами, зустріч з якими відбулась з двогодинним запізнення, Путін також подякував главам майже 30 держав, які разом з ним прийняли парад ЗС РФ та дивились на військову техніку.

Перед цим з'явилась спільна заява Зеленського, а також президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Четверо політиків озвучили "ультиматум" Путін, у якому вимагали негайного припинення вогню з 12 травня. При цьому наголошувалось, що ідеться про перемир'я на суші, в повітрі та на морі. Тривалість — не менш як 30 діб, і моніторинг, ймовірно, підтримуватимуть за допомогою США.

Нагадуємо, зранку 11 травня президент США Дональд Трамп відреагував на пропозиції РФ та України щодо переговорів про мир.