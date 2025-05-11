"Немає сенсу затягувати": Зеленський заявив, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність вирушити до Туреччини на переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, якщо Москва піде на припинення вогню з 12 травня.

Related video

Про це президент України написав у своєму Telegram-каналі. За словами політика, попереднє повне і тривале припинення вогню потрібне, щоб дати "необхідну основу дипломатії".

"Немає сенсу затягувати вбивства. І буду чекати Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", — написав Зеленський.

Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним

Можливі переговори в Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, 11 травня Путін заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. За його словами, зустріч делегацій може відбутися в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Того ж дня Зеленський допустив можливість прямих переговорів, але наполіг, що росіянам слід припинити вогонь із 12 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з РФ у Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.