"Наглий ультиматум": у Кремлі прокоментували відповідь Зеленського на пропозицію Путіна, — росЗМІ

Замість пошуку "прийнятних рішень" президент України Володимир Зеленський надає перевагу "нахабним ультиматумам", стверджує голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації Григорій Карасін. У Росії вважають, що президент Володимир Путін здійснив "черговий гросмейстерський хід".

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Слова російського чиновника та кількох інших посадовців передало видання "Известия" 12 травня у статті "Припинення вогню: чи готовий Київ до прямих переговорів з РФ".

Коментуючи слова Володимира Зеленського про те, що він особисто чекає Путіна у Стамбулі у випадку, якщо Кремль піде на припинення вогню з 12 березня, Карасін висловив недовіру до його слів. Також російський посадовець сказав, що це викликає "недовіру".

"Якщо вчитатися в те, що було заявлено у Києві, це не підготовка спокійних ділових розмов, це ультиматум. Я думаю, так і треба до цього ставитись. Подивимося, є ще час. Але це насторожує", — зазначив Карасін.

На думку чиновника РФ, Київ не хоче шукати "прийнятних рішень" чи йти на компроміси задля припинення вогню.

Також Карасін додав, що від Заходу знову надходять сигнали щодо посилення санкцій, проте там нібито "чудово розуміють, що жодної ізоляції Росії не вийшло".

Так званий "посол з особливих доручень МЗС Росії з питань злочинів київського режиму" Родіон Мірошник також дав коментарі виданню з приводу реакції Зеленського на пропозицію Путіна. Він зазначив, що наразі "немає сенсу заглиблюватися у сенс переговорів".

"Президент все сказав, основні коментарі зроблено, тому все сформульовано досить чітко та зрозуміло. Далі поки що немає сенсу щось деталізувати і кудись йти, зараз з нашого боку крок зроблено", — сказав Мірошник.

Один із російських експертів, проректор Діпакадемії Олег Карпович, назвав у коментарі виданню пропозицію, озвучену Путіним, "черговим гросмейстерським ходом".

Нагадаємо, 11 травня президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі, заявивши, що це може бути "потенційно великим днем".

Невдовзі Дональд Трамп сказав, що Україна має "негайно" погодитися на переговори з Росією у Туреччині.