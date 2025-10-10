Трамп устал от Путина: как изменилась политика Белого дома в отношении Кремля

Related video

На днях Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев может вернуть себе все временно оккупированные территории и что он рассматривает возможность предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk для нанесения ударов на большие расстояния.

Стоит заметить, что военно-техническая поддержка Украины не прекращалась ни на день, несмотря на соответствующие заявления представителей Белого дома и сообщения СМИ. Речь идет и об обмене разведданными, и о другом военно-техническом сотрудничестве.

Сейчас Соединенные Штаты проводят политику фактической изоляции Российской Федерации на постсоветском пространстве.

Это, в частности, события на Кавказе. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Это и позиция по Казахстану, а это страна ОДКБ. Примечательно, что именно Казахстан фактически начал увеличение добычи нефти вопреки решению стран ОПЕК. Что привело к падению цены и, соответственно, к многомиллиардным убыткам страны-оккупанта. Это и события в Беларуси, Молдове и тому подобное. В концепции этих действий Соединенных Штатов ключевая роль отводится и Украине. В моменте как раз ослабления Российской Федерации.

Потому что если даже проанализировать успешные удары украинских Сил обороны по нефтеперерабатывающим предприятиям, а также по законным военным целям на территории РФ, то без обмена разведданными, причем в режиме онлайн, это было бы невозможно.

Замечу, что Белый дом последователен в своей политике даже во время развертывания шатдауна в США (приостановление работы части государственных структур), который теоретически может повлиять на ход военно-технического сотрудничества с Украиной.

Подчеркиваю, следует обращать внимание не на заявления, а на действия Вашингтона.

Передислокация ядерного арсенала на территории Великобритании впервые с 2008 года. Передислокация атомных ядерных лодок к берегам России. Стратегические бомбардировщики B-2 над головой российского диктатора во время его визита на Аляску для встречи с Трампом.

Размещение морских патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon, предназначенных для выполнения противолодочных, противовоздушных и разведывательных миссий, в Северной Европе происходит в то время, когда НАТО усиливает свою оборону в Балтийском регионе на фоне российской угрозы подводным кабелям и трубопроводам и подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.

Важно

Настроения в США меняются: как сторонники Трампа подталкивают его в сторону Украины

Постоянное развертывание военных сил США в поддержку НАТО, включая эсминцы, которые в конце августа работали вблизи российского арктического региона, следует за резким изменением позиции президента Дональда Трампа по российско-украинской войне.

Кроме того, сейчас у берегов Дании находится сверхсовременный авианосец Соединенных Штатов, давая четко понять россиянам дальнейшее развитие событий и в моменте эскалации напряжения в Балтийском море, и в воздушном пространстве стран Европы.

То есть утверждение, что США не изменили характер практических действий в отношении России — это абсолютный нонсенс. Это откровенная информационная утка, запущенная западными СМИ, я не исключаю, что с легкой руки российских спецслужб.

Что касается дальнейших действий США в поддержку Украины, то обмен разведданными происходит постоянно. Я еще раз подчеркиваю — 24/7 в режиме онлайн. Кроме того, Соединенные Штаты расширяют номенклатуру средств поражения американского производства, в частности для ударов по территории России.

В частности, ракеты ERAM с дальностью поражения 450 км. Но основное — это их количество, которое передадут Украине, — 3300. То есть по сравнению с ракетами ATACMS, дальность поражения которых 300 км, — это революционный прорыв. Возможная передача то ли ракет Tomahawk, то ли Barracuda, которые немного меньше по дальности поражения, является серьезным аргументом для принуждения российской федерации к миру.

США не просто изменили риторику в отношении РФ, они перешли к грубому военно-политическому давлению. Назвав Россию "бумажным тигром", Трамп дал понять ее роль на мировой геополитической карте.

Достаточно четкое унижение. Трамп четко сказал: "Я устал от Путина, от его невыполнения своих обещаний". А если так, то соответственно не только риторика меняется, но и конкретика дел.

При этом предостерегаю украинцев от ожидания быстрых изменений на фронте за счет поступлений американского оружия.

Не стоит ожидать очередной Wunderwaffe (чудо-оружия), ракеты Tomahawk им не станут. Да, они значительно ослабят логистику, энергетические возможности страны-оккупанта. Но это не будет то чудо-оружие, которое даст возможность, скажем, зимой отчитываться о военном параде победы на Красной площади.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно