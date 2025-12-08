150 тысяч россиян не могут взять Покровск: как военная элита РФ стирается в боях за город

Противник перебрасывает все наиболее боеспособные части на Покровское направление.

По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", с Запорожского направления на Покровское переброшены наиболее боеспособные подразделения российской оккупационной армии. В частности, это 76-я воздушно-десантная дивизия. Однако передислокация подразделений морской пехоты выглядит, очевидно, как ротация личного состава.

На данный момент именно подразделения морской пехоты вооруженных сил страны-оккупанта понесли наиболее серьезные потери личного состава. Например, 810-я бригада морской пехоты российских оккупантов сменила уже четыре полных состава. То есть потери катастрофические. Некомплект, гибель, а также формирование новых батальонно-тактических групп из неподготовленного персонала (даже из экипажей кораблей) снизили боеспособность бригады.

Відео дня

Называть это подразделениями "морской пехоты" можно довольно условно, ведь сейчас они комплектуются из числа бывших российских заключенных. То есть, тех лиц, которые, согласно указу российского диктатора, имеют право подписать договор с министерством обороны РФ непосредственно в зале суда. Поэтому россиянам следует забыть о таком реальном соединении, как морская пехота.

Нынешние российские "морпехи" — это аналог "штрафных" подразделений оккупационной армии, таких как "Шторм Z" или "Шторм V".

В то же время отмечу, что сам факт передислокации подразделений 76-й воздушно-десантной дивизии свидетельствует о том, что оперативных резервов у российских оккупантов практически нет. Это весьма примечательно. Причем, несмотря на кратное превосходство в живой силе на том же Запорожском или Покровском направлениях, в качестве оперативных резервов и штурмовых подразделений используются наиболее боеспособные части российской оккупационной армии. Те же подразделения морской пехоты. Хотя штурмовые действия в условиях городской застройки не входят в функционал морской пехоты.

Важно

ВСУ держат север Покровска и не допускают окружения: как планируют оборону, — Сырский

Аналогичная ситуация — и с подразделениями воздушно-десантных войск, которые бросают фактически в "мясные штурмы". Поэтому говорить о наличии боеспособных подразделений у оккупантов на данный момент не приходится. Особенно, учитывая количество потерь личного состава оккупационных войск. Например, на Покровском направлении ежесуточные потери противника, по данным украинской стороны, около 500 человек. Еще около 300 человек теряют на Запорожском направлении.

Говоря конкретно о Покровске, стоит опровергнуть информацию некоторых зарубежных аналитиков о якобы взятии города под полный контроль оккупантами.

Силы обороны Украины удерживают позиции в Покровске. Сообщения некоторых западных аналитиков о том, что оккупационные войска взяли город под полный контроль, не соответствуют действительности. Более того, следует отметить, что Силы обороны Украины успешно уничтожают личный состав противника именно из числа так называемых штурмовых групп. При этом враг несет тяжелые потери.

По информации Сил Специальных операций, несмотря на массированные обстрелы индустриальных объектов и попытки врага там закрепиться, операторам ССО удалось успешно провести специальные действия и уничтожить оккупантов, которые выдвинулись к запланированной точке.

Кроме того, на Покровском направлении тактическая группа 3 полка ССО провела прямые действия на промышленном объекте. Во время разведки с воздуха операторы обнаружили противника, который инфильтрировался на территорию шахты. Дождавшись благоприятных погодных условий, группа отправилась на выполнение задания. Далее все происходило по четкому сценарию: контакт — отработанные действия в формате CQB (Close Quarters Battle — ближний бой в ограниченном пространстве — Ф.) и уничтожение. Работа происходила при поддержке расчетов БпЛА с "глазами в небе" и fpv.

Оценивая важность Покровского направления и города Покровск в частности, стоит заметить, что для российского диктатора это сейчас больше политический вопрос.

Покровское направление сейчас характеризуется наибольшей интенсивностью. Причем российские оккупационные войска выполняют не столько военную функцию, пытаясь продвинуться вперед, сколько политическую. Российскому диктатору крайне необходимо на момент активизации переговорного процесса показать тактические успехи. Для этого нужно взять такие крупные города, например, как Покровск или Мирноград. Но, как видим, ситуация далека от бравурных заявлений российского диктатора о том, что Покровск полностью находится под контролем оккупационных войск.

Путинские заявления о контроле над Покровском являются не более чем попыткой произвести впечатление на внутрироссийскую аудиторию и американского президента Дональда Трампа.

Важно

Аналитик Bild заявил о "захвате Покровска" и "ловушке" в Мирнограде: что говорит Генштаб

Заявления о "взятии" Покровска, "окружении" украинских войск — это не более чем информационные операции для создания нужного Кремлю общественного мнения. Причем работает это все или исключительно на российскую аудиторию или на американского президента. Однако последний прекрасно осведомлен о реальном характере событий на Покровском направлении.

В качестве аргумента в пользу этого вывода приведу статистику интенсивности боевых столкновений в районе Покровска.

Неслучайно за последнюю неделю наблюдается резкая активизация боевых столкновений: со 150 боевых столкновений за сутки количество возросло до 270. При этом, только в течение последних суток зафиксировано снижение количества боевых столкновений по всей протяженности российско-украинского фронта.

В свою очередь, украинские защитники, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют в полной мере использовать тактику "стены дронов" на Покровском направлении, решили проблему с логистикой за счет привлечения спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций. Сейчас они фактически решают задачи расширения логистической составляющей украинской армии и удержания огневых точек украинской обороны.

То, что огромная группировка оккупационных войск численностью в 150 тыс. человек до сих пор не может взять Покровск, по моему мнению, свидетельствует о том, что в полной мере боеспособных подразделений в ней почти не осталось.

Еще довольно примечательный факт относительно Покровского направления. Из 150 тысяч оккупантов, сосредоточенных там, нет реально боеспособных подразделений, которые могли бы выполнять функции штурмовиков. А это — свидетельство низкого боевого уровня и морально-психологического климата оккупационной армии.

Напомню, 2 декабря российский диктатор якобы посетил один из пунктов управления объединенной группировки российских войск, где ему доложили о якобы захвате Покровска Донецкой области и Волчанска Харьковской области.

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что "бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно